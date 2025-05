Mãe de Isabella Nardoni divide foto rara com os filhos mais novos

No Dia das Mães, Ana Carolina Oliveira se declarou ao três filhos: Miguel, Maria Fernanda, e Isabella Nardoni, falecida em 2008

Em celebração ao Dia das Mães, a vereadora Ana Carolina Oliveira usou as redes sociais neste domingo, 11, para publicar uma declaração especial aos três filhos: Isabella Nardoni, falecida em 2008, Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 5.

Para ilustrar a homenagem, Ana Carolina escolheu duas fotos, sendo a primeira um clique ao lado da primogênita, e a segunda uma imagem raríssima junto com os herdeiros mais novos. Em seu texto, ela destacou que os três são sua força diária para seguir lutando.

"Ser mãe de vocês é o maior presente que Deus me deu. É por vocês que eu respiro, luto e sigo em frente. O amor que sinto não tem fim. Obrigada por me ensinarem, todos os dias, o que é amar de verdade. Vocês são — e sempre serão — meu maior motivo. Feliz dia das mães para todas as mamães!", escreveu a vereadora na legenda.

Apesar de ter se tornado uma pessoa pública em prol da busca por justiça por Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira optou por manter os dois filhos mais novos longe da mídia. Ela costuma compartilhar raros registros dos pequenos, mas sem mostrar seus rostos. As crianças são frutos de seu casamento com Vinicius Francomano.

Ana Carolina Oliveira divide foto rara com os filhos mais novos - Reprodução/Instagram

17 anos sem Isabella Nardoni

Em março de 2025, mês em que completou 17 anos do assassinato de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira emocionou o público que a acompanha ao compartilhar um vídeo falando sobre a ausência da filha.

A menina faleceu em 29 de março de 2008, aos 5 anos, após ser defenestrada da janela do sexto andar de um prédio pelo pai e a madrasta. "São 17 anos desde que minha filha Isabella se foi. 17 anos de uma ausência que jamais será preenchida. Mas também são 17 anos de um legado que me trouxe resiliência, luta e ressignificação. A sua voz ecoa na minha!", declarou a vereadora.

