Madonna abre álbum de fotos do aniversário de 29 anos do namorado

Namorado da cantora Madonna, Akeem Morris celebrou a chegada de seus 29 anos em um festão ao lado de familiares e amigos

O fim de semana foi bastante agitado para Madonna! A artista esteve presente na celebração de aniversário do namorado, o jamaicano Akeem Morris, que completou 29 anos de vida e ganhou um festão para comemorar a data especial.

Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou com o público alguns registros do badalado evento. Nas imagens, é possível perceber a presença dos três filhos mais novos de Madonna: Mercy, de 19 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 12.

Além de familiares, Akeem Morris também aproveitou a festa ao lado de amigos. A comemoração ainda contou com a apresentação do cantor YG Marley. "Feliz aniversário para meu taurino favorito. Foi uma noite para se lembrar", escreveu Madonna na legenda do álbum de fotos.

Em seu perfil oficial, o companheiro da cantora também compartilhou alguns registros e agradeceu a presença dos convidados na noite especial, dando destaque a Madonna, chamada de 'esposa' por ele.

" Tudo o que posso dizer é obrigado. Obrigado, esposa. Obrigado a todos que vieram comemorar comigo ontem à noite. Significou tanto ter as pessoas que amo e respeito todas numa sala. Foi uma noite especial", declarou Akeem Morris.

Vale lembrar que Madonna e Morris estão juntos desde meados de julho de 2024. O casal, no entanto, já se conhece há algum tempo e, inclusive, chegaram a trabalhar juntos em um ensaio da cantora para a capa da Paper Magazine, publicada em agosto de 2022.

Quem é o namorado de Madonna? Conheça Akeem Morris

Nascido na Jamaica, em maio de 1996, Akeem Morris vive em Nova York. E segundo a revista People, em seu currículo consta uma formação em ciência política. Em suas redes sociais, o namorado de Madonna demonstra afinidade com moda, exibindo uma série de visuais distintos em ensaios fotográficos.

Entre 2014 e 2017, o rapaz foi jogador de futebol na liga universitária. Ele chegou a atuar pelo Oyster Bay United FC, equipe de uma liga semi-profissional norte-americana, como atacante.

