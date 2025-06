Lyandra Costa divide cliques encantadores no aniversário do filho mais velho

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou os seguidores ao postar fotos encantadoras de José, que completou três anos nesta terça-feira (10)

Lyandra Costa usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, José, que completou três anos nesta terça-feira, 10. A médica dermatologista, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), compartilhou uma sequência de cliques do herdeiro, incluindo dele ao lado do papai, Lucas Santos, e da irmã caçula, Isabela, de um mês, e se declarou.

"Hoje esse menino maravilhoso a quem eu tenho a honra de chamar de "meu filho" completa 3 aninhos de idade. Filho, te amei incondicionalmente desde quando você estava na minha barriga. Juntos passamos por tantas coisas - eu, você e Deus! E isso faz a nossa conexão ser inabalável e inigualável", começou.

Em seguida, Lyandra recordou o nascimento de José. "Nunca vou esquecer do momento que você deitou no meu peito na sala de parto, não esqueço da sua temperatura e nem do toque da sua pele na minha. Naquele momento, meu mundo parou: virei mãe, sua mãe", acrescentou.

"Você me desafia de diversas formas no dia a dia. Uma criança alegre, extremamente carinhosa e também cheia de opiniões.. só peço a Deus para que me dê sabedoria para te guiar como mãe, peço a Ele para que me capacite dia após dia, para que eu possa ser o que Ele espera que eu seja na sua vida. Eu te amo tanto que dói meu peito! Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Feliz aniversário! Mamãe", finalizou a homenagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lyandra Costa | Médica Dermatologista (@lyandramotacosta)

Lyandra Costa celebra o mesversário da filha caçula

No último dia 5, a médica dermatologista Lyandra Costa encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a celebração intimista do primeiro mês de sua filha, Isabela. Nas fotos postadas no feed, ela aparece segurando o filho mais velho, José, enquanto seu esposo, Lucas Santos, está com a bebê no colo.

Na mesa da cozinha está o bolo para comemorar o mesversário de Isabela e também alguns docinhos. Ao dividir os registos, Lyandra se declarou. "1º mês da nossa caçulinha! Amamos vocês mais que tudo, filhotes!!! Deus os abençoe sempre!", escreveu a mamãe coruja na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Carol Celico se derrete no aniversário do filho mais velho: 'Meu primeiro amor'