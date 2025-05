Luma Cesar abre o coração ao celebrar data especial com o marido

Filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar recordou um vídeo do casamento e celebrou os três meses de casada com Ed Beccle

Luma Cesar usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para comemorar os três meses de casada com Ed Beccle. A filha de Elaine Mickely e Cesar Filho postou um vídeo com um trecho da cerimônia do casamento, em que todos estão cantando, e falou sobre o momento especial.

"Hoje celebramos 3 meses casados… Os melhores meses da minha vida até então, e posso afirmar que Jesus foi, e continua sendo, o convidado de honra no nosso casamento. Ele está nos nossos momentos de oração, mas também nos mais diversos momentos do dia a dia. Na correria, nos aprendizados, nas conversas difíceis e nas alegrias… Ele tem sido fiel em cada detalhe", disse ela no começo do texto.

E completou: "E como é bom caminhar e construir nosso casamento com Ele! A cada dia aprendemos mais sobre amor, perdão, entrega, cumplicidade… e Deus me presenteou com um marido que me constrange com tanto amor, e que me ensina a amar como Jesus ama. E eu amo tanto esse meu marido… que venham os próximos capítulos", declarou.

Recentemente, Luma Cesar mostrou como foi a construção de seu vestido de noiva. "O Vestido dos Sonhos. Parte 1: A busca pelo vestido perfeito, o primeiro passo desse processo maravilhoso de escolher o meu vestido foi provar vários modelos diferentes, e entender o que eu realmente gostava em mim! Fica aqui minha dica para todas as noivinhas", contou.

Confira:

Luma Cesar explica por que está morando na casa dos pais após casamento

A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, falou sobre onde morará com o esposo, o empresário estrangeiro Ed Beccle. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a filha do apresentador do SBT foi questionada sobre quando terá um lar com o amado e ela explicou o que acontece.

"A casa que nós compramos, nós estamos fazendo uma reforma na casa, quem já lidou com reforma sabe que leva um tempo, por enquanto nós estamos hospedados na casa dos meus pais, que é uma delícia, mas nós também queremos nosso espaço, daqui um tempinho a gente vai pra outra casa, que vai ser nossa casa temporária, enquanto a nossa casa, casa, fica pronta, que ainda vai levar um tempinho, não sei exatamente quando, mas se Deus quiser mais cedo do que imaginamos", contou. Saiba mais!

