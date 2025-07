Luize Altenhofen chega aos 46 anos em nova fase: 'Essa idade pode ser a melhor!'

Luize Altenhofen celebra 46 anos neste domingo, 06; em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a ex-miss fala sobre maturidade e novos projetos

Luize Altenhofen está em uma nova fase de sua vida e celebra a chegada dos seus 46 anos neste domingo, 06. Ela vai comemorar a data especial na cidade de Miami, nos Estados Unidos, com um jantar especial entre os amigos, mas reforça: "Vai ser algo mais reservado".

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista abre a intimidade ao falar de maturidade e adianta os próximos projetos na carreira. Grande musa dos anos 2000, Luize Altenhofen é conhecida por seus trabalhos como modelo, apresentadora de TV e ex-miss brasileira, ela reflete sobre este período de sua vida.

"Com mais calma e consciência. A maturidade me trouxe clareza e liberdade. Eu me conheço muito mais hoje, sei do que gosto, o que me faz bem e o que não quero mais por perto. Nessa fase, espero continuar vivendo com propósito, cercada de boas pessoas, e fazendo tudo com verdade", declara.

Luize fala das expectativas para esta nova fase:"Renascimento. Me sinto mais conectada comigo mesma, com o que sou de verdade. É uma fase de recomeçar com mais consciência, amor e paz interior. E isso não tem preço", pontua.

Cuidado como aliado, não como inimigo!

Por ser conhecida como um símbolo de beleza, Luize aponta que sente uma certa 'cobrança' com relação a sua imagem, mas não é algo que a impacta: "A beleza real está na forma como a gente se sente e hoje me sinto mais bonita do que nunca, justamente por estar em paz comigo mesma, sabe?". Ela aponta.

"Desde nova, estive muito ligada à imagem, seja como modelo ou na TV. Mas, com o tempo, aprendi a olhar pra mim com mais carinho e autocuidado. Me cuido, claro, mas sem exageros ou neuras", afirna Luize Altenhofen.

Quem sabe no futuro?

A artista já enfrentou diversos desafios e projetos na carreira, mas está afastada há um tempo da TV. Luize Altenhofen abre o jogo e confessar pensar em um retorno com um projeto que vá de encontro com a atual fase de sua vida.

"Tem algumas conversas acontecendo, sim. Depois de tantos anos de estrada, eu tenho esse carinho enorme pela TV. Mas hoje eu penso muito no que realmente faz sentido pra mim. Tenho focado também na parte fitness, nos cuidados com a saúde e mostrar que essa idade pode ser a melhor! Se for um projeto com propósito, algo que tenha a ver com minha fase atual, com certeza vou abraçar. Então, quem sabe? Em breve posso voltar com novidades.... Aguardem!", finaliza a jornalista Luize Altenhofen.

