Luiz Fernando Guimarães chama atenção ao comemorar o aniversário do filho

Tá enorme! O ator Luiz Fernando Guimarães compartilhou várias fotos com o filho, Dante, e celebrou o seu aniversário de 13 anos

Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu filho, Danta, completou 13 anos de vida nesta sexta-feira, 7, e ele fez questão de comemorar. Em seu perfil oficial, o ator compartilhou cliques de vários momentos ao lado do aniversariante, incluindo quando ele era mais novo, e escreveu uma bela mensagem para ele.

"Hoje é o dia do Dante! Dantinho... meu eterno menino arteiro, cheio de energia, que ama um esporte, uma bola, mas também ama um videogame e tecnologia. Meio tímido, dono de si, sabe tudo, e acha que já é adulto!", disse ele no começo do texto.

E completou a homenagem se declarando para Dante. "Feliz seu dia meu filho, que Deus te ilumine e guie seu caminho. Papai te ama muito, e estará sempre aqui pro que você precisar. Feliz Aniversário", finalizou.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Dante! E parabéns pro Pai do Dante!", disse a jornalista Sandra Annenberg. "Saúde e felicidades pro menino adulto", escreveu uma seguidora. "Viva Dante, que a vida seja recheada de bons momentos e amor", desejou outra. "Parabéns, muita saúde e felicidades pra ele! Como ele tá crescido!", falou uma fã. "Tá quase do seu tamanho. Parabéns", comentou mais uma.

Vale lembrar que Luiz Fernando Guimarães e o marido, Adriano Medeiros, adotaram Dante e Olívia, que está com 11 anos, em 2020.

Luiz Fernando Guimarães celebra viagem em família

Recentemente, Luiz Fernando Guimarães realizou uma viagem com o marido, Adriano Medeiros, e os dois filhos, Dante e Olívia, para a África Do Sul.

Em suas redes sociais, ele compartilhou a foto de um passeio e celebrou a oportunidade de realizar seu sonho. "Sabe quando você sonha com algo e realiza? Foi essa viagem a África com meus filhos. Foi a realização de um sonho viver tudo isso com eles! E toda vez que eu vejo essas fotos, esse sentimento de gratidão volta e é maravilhoso!", escreveu o ator na legenda.

