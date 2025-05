Luis Ricardo se declara para a esposa em data especial: 'Escolha diária'

Bodas de Crizo! O apresentador Luis Ricardo compartilhou uma foto com a esposa, Zahie Mattar, para celebrar os 33 anos de casados

Luis Ricardo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua esposa, Zahie Mattar.

O apresentador do SBT completou 33 anos de casado com a amada nesta segunda-feira, 26, e comemorou a data especial escrevendo uma bela mensagem.

"33 anos juntinhos… Não é sorte. É escolha diária. É carinho no olhar, abraço que acalma e aquela cumplicidade que só o tempo constrói. Obrigado por ser meu par nessa dança da vida. Que venham mais capítulos — e que a gente continue rindo das mesmas piadas velhas! Te amo", declarou o artista.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o casal. "Muitas felicidades, casal. Deus vos abençoe", disse uma seguidora. "Deus abençoe muito", escreveu outra. "Parabéns ao lindo casal! Rogo a Deus que abençoe e proteja sempre vocês e conceda muitas e muitas bênçãos repletas de realizações e muitas felicidades!", desejou uma fã. "Lindos!!! Parabéns!! Vocês merecem ser muito felizes. Deus os abençoe sempre!", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Ricardo (@luisricardotv)

Luis Ricardo exibe mansão luxuosa em que mora com a família

O apresentador Luis Ricardo exibiu detalhes da mansão em que mora ao lado da família. Ícone do SBT há décadas, ele mostrou o espaço luxuoso que conquistou com muito trabalho. A mansão foi tema de uma reportagem do Fofocalizando.

Ao vivo, ele ainda explicou porque se refere a si mesmo com um certo distanciamento. "Eu sempre falo no Luis Ricardo como uma terceira pessoa, porque não quero unir o artista com o pai de família, com o amigo", explicou ele. "Eu paro para pensar que aquele moleque tinha um foco inacreditável. Eu era muito determinado. Sempre acompanhei o sofrimento dos meus pais. Então eu puxei a oportunidade para mim", acrescentou. Confira!

