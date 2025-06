Luciano Szafir presta homenagem ao marido de Sasha Meneghel: 'Um filho'

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas ganhou uma bela homenagem de aniversário do sogro, o ator Luciano Szafir

Dia de festa na família de Luciano Szafir! O ator usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para publicar uma bela homenagem ao genro, João Lucas, marido da modelo Sasha Meneghel, que está completando mais um ano de vida.

Em seu perfil oficial, Luciano resgatou uma foto ao lado da herdeira e do cantor e aproveitou para agradecer o cuidado de João com Sasha. Além disso, o artista destacou o quanto gosta do jovem, considerado por ele como um filho.

"Parabéns, João Lucas! Te desejo toda saúde do mundo. Sempre falo que Sasha ganhou um cara maravilhoso e companheiro. Obrigado por cuidar tão bem da minha pequena, te tenho como um filho! Você merece todo sucesso, alegrias, amor e muito mais. Beijão, Johnny!", escreveu o ator na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Szafir (@szafiroficial)

Em maio deste ano, João Lucas e Sasha Meneghel trocaram declarações em celebração aos quatro anos de casamento. Por meio das redes sociais, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir compartilhou vários momentos ao lado do marido, incluindo uma foto em que os dois estão se beijando, e falou sobre o amor que sente por ele.

"4 anos de nós. Todo dia te amando um pouquinho mais. 22/05", afirmou a jovem na legenda. João, por sua vez, postou um vídeo recordando passeios que eles realizaram e falou sobre como se sente no casamento.

"4 anos casado com você. Ouvi tanta coisa sobre o que seria um casamento, e um dos meus maiores medos quando nos casamos era não conseguir te amar mais do que eu te amava nos nossos primeiros dias… Mas a vida nos surpreende, e a verdade é que nem nos meus maiores sonhos, viver ao seu lado seria TÃO BOM como tem sido nesses 4 anos. Eu te amo, meu amor, e cada dia mais, até a eternidade", declarou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

A vida profissional de Sasha Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel não segurou a emoção ao ver de perto um dia especial na vida profissional da filha, Sasha Meneghel. Ela marcou presença na primeira fila do desfile da marca Mondepars, realizada no dia 11 deste mês, em São Paulo, e foi flagrada chorando ao ver as criações da herdeira na passarela.

Xuxa sentou ao lado do marido, Junno Andrade, do genro, João Lucas, e da atriz Bruna Marquezine. E todos eles apareceram emocionados ao final do desfile. Xuxa, Bruna e João foram fotografados enquanto enxugavam as lágrimas de emoção; confira os registros!

Leia também: Sasha Meneghel posa em clima de romance com o marido na Fazenda Talismã