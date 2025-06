Luciano Huck e Angélica relembram o início do relacionamento após 'tocos'; veja o vídeo

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica começaram a manhã desta quinta-feira, 12, com uma publicação especial em celebração ao Dia dos Namorados

Os apresentadores Luciano Hucke Angélica começaram a manhã desta quinta-feira, 12, com uma publicação especial em celebração ao Dia dos Namorados. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal relembrou o início do relacionamento e contou como mantém a chama da paixão acesa após 20 anos de casamento.

No vídeo, o casal responde perguntas sobre o relacionamento e relembra momentos do início do namoro — como o sentimento que tiveram um do outro, quem disse “eu te amo” primeiro e como imaginam que seria a vida um sem o outro.

" Logo quando a gente começou, no comecinho assim... Ela me deu o bolo. Começou a me dar uns tocos. Me deu alguns tocos, vários tocos" , brincou Luciano, que também comentou como seria sua vida sem a companheira. "E a minha vida... Se não tivesse encontrado ela, sem graça, chata. Chata, eu não conseguia nem imaginar como é que seria. Eu estava na rua da amargura, alargado na sarjeta, perdido todo mundo."

Já a apresentadora se declarou: "Minha vida é mais feliz com ele, sem dúvida nenhuma. Te amo. Feliz dia dos namorados. Te amo muito. A gente se escolhe todos os dias, eu sei disso. Você é meu eterno namorado. Dessa e de outras vidas, né?"

Veja o vídeo:

O relacionamento de Angélica e Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck começaram a namorar em 2003, quando protagonizaram o filme Um Show de Verão. Já o casamento aconteceu no ano seguinte, no dia 30 de outubro de 2004. Os dois são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 11,

Em 2024, os dois comletaram 20 anos de união e o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles. O apresentador revelou que foi o primeiro a se interessar por Angélica e, embora o casal tenha trocado o primeiro beijo em Fernando de Noronha, o relacionamento só começou anos depois.

Luciano Huck também resgatou vídeos da época em que já estava encantado por ela, mas ainda não recebia muita atenção. A situação mudou quando foi convidado para atuar em um filme como par romântico da loira. Foi então que enxergou a chance perfeita para se aproximar ainda mais da futura esposa. Relembre o vídeo!