Luciana Mello posta fotos raras ao comemorar o aniversário da filha mais velha

Ela cresceu! A cantora Luciana Mello postou fotos raras da filha, Nina, e escreveu uma bela mensagem no aniversário de 16 anos da herdeira

Dia especial na casa da família Mello! Nina, a filha mais velha da cantora Luciana Mello, completou 16 anos de vida nesta segunda-feira, 12, e ganhou uma homenagem especial nas redes sociais.

Em seu perfil, a artista compartilhou uma sequência de fotos da herdeira, sendo algumas dela bebê, outras mais recentes e também ao lado dos avós, o cantor Jair Rodrigues (1939-2014) e Claudine Mello, e do irmão caçula, Tonny. Já na legenda, ela escreveu uma bela mensagem.

"Nossa, parece que foi ontem que você nasceu com suas jabuticabinhas já bertas, cheia de luz e prestando atenção em tudo!! Há 16 anos que assumi o posto de mãe e senti pela primeira vez o que é ter amor incondicional, que só cresce e multiplica!", declarou Luciana no começo do texto.

"Obrigada por você ter me escolhido pra guiar você nesses seus primeiros anos de vida e ser sua parceira e protetora por toda sua caminhada, minha filha!! Você é a melhor filha e a irmã mais amorosa e cuidadosa que existe!! Parabéns, meu amor!! Que Deus e todos os Orixás abençoem seu caminho e te tragam muita sabedoria, amor e realizações!! Aproveite seu dia, seu novo ano, sua jornada! Estaremos SEMPRE junto com você, minha vida!!", finalizou a cantora.

Nina e Tonny são filhos de Luciana Mello com o fotógrafo Ike Levi, de quem se separou em agosto de 2023 após 14 anos de casados.

Luciana Mello se declara para o namorado

A cantora Luciana Mello usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor para o novo namorado, o analista de sistemas Douglas Oliveira. Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora compartilhou um vídeo mostrando vários momentos ao lado do amado e falou sobre o novo relacionamento.

"Um #tbt de muito amor, respeito e cumplicidade! Hoje me peguei pensando na importância da gente realmente acreditar e ter paciência que Deus, o Universo e os Orixás trazem tudo que precisamos na nossa vida, na hora certa! Sei que às vezes a gente se desespera, desacredita… Mas muitas vezes nossos presentes vêm da maneira mais inusitada e inesperada de todas, mas aquilo que é verdadeiramente nosso sempre chega na hora certa! (...)", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

