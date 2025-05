Luciana Gimenez presta homenagem emocionante a seu filho com Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez dividiu alguns registros inéditos de seu filho com Mick Jagger em celebração aos 26 anos do jovem

Dia muito especial na família de Luciana Gimenez! A apresentadora usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem de aniversário ao filho mais velho, Lucas Jagger. O jovem, que completou 26 anos no domingo, 18, é fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger.

Em seu perfil oficial, Luciana publicou um vídeo com diversos registros inéditos do primogênito em sua infância e adolescência, incluindo momentos divertidos e especiais ao lado do vocalista do Rolling Stones. Na legenda, a comunicadora declarou todo seu amor ao filho.

"Hoje é seu aniversário! Vinte e seis anos se passaram desde o dia mais feliz da minha vida — o dia em que você nasceu e transformou tudo ao meu redor. Você é a razão do meu sorriso, da minha força, da minha vontade de ser melhor todos os dias. Ser sua mãe é meu maior projeto de vida, meu orgulho mais profundo, meu amor mais puro", iniciou a famosa.

"Você é um homem incrível: inteligente, gentil, educado, cheio de luz e caráter. Quem te conhece, te ama. E isso não é por acaso — é porque você entrega sempre o melhor de você ao mundo. Obrigada, meu filho, por me dar o privilégio de ser sua mãe. Obrigada por existir. Obrigada por ser você. Desde 18 de maio de 1999, meu coração bate por dois: por mim e por você. E toda vez que penso no tamanho desse amor, eu choro mesmo e com orgulho!", continuou ela.

Por fim, Luciana Gimenez parabenizou o herdeiro por mais um ano de vida: "Feliz aniversário, Lucas. Que este novo ciclo venha com saúde, alegrias, aprendizados e muitos sorrisos. Você merece tudo de mais bonito que a vida puder te dar. Te amo para sempre, mamãe", concluiu a apresentadora.

Luciana Gimenez relembra preocupação após ser mãe

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, é mãe de dois: Lucas Jagger, da antiga relação dela com o cantor britânico Mick Jagger; e Lorenzo, do antigo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Com a vinda do primogênito, a famosa contou como passou a lidar com as críticas negativas relacionadas a sua vida e carreira.

"Acho que depois que você tem filho, você não liga mais para nada, porque você tem filho. Povo pode falar o que quiser, porque tem coisas mais importantes para me preocupar", admitiu em entrevista à Quem. "Depois que eu tive meu primeiro filho, o Lucas, realmente, não ligo a mínima para o que falam", completou.

Na ocasião, Gimenez ainda se divertiu ao falar sobre novo aprendizado após se tornar mãe: "Eu aprendi que eu preciso dormir muito", disse.

