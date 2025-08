Luciana Gimenez manda recado para o ex-marido: 'Sei o quanto você ama'

A apresentadora Luciana Gimenez demonstrou mais uma vez a boa relação que mantém com o ex-marido, Marcelo de Carvalho

A apresentadora Luciana Gimenez demonstrou mais uma vez a boa relação que mantém com o ex-marido, Marcelo de Carvalho, ao parabenizá-lo pelo seu aniversário nesta sexta-feira, 1. Os dois foram casados entre 2006 e 2018 e são pais de Lorenzo Gabriel, de 14 anos.

Na publicação, ela escreveu: . “Hoje é o seu dia, gordo! Sei o quanto você ama celebrar seu aniversário, cercado de família, alegria e boas risadas. Então, hoje, meu desejo é simples: que seu novo ano venha recheado de tudo o que te faz feliz, alegrias, comidas deliciosas, bons drinks, filhos por perto e muitos sorrisos".

Além de Lorenzo Gabriel, Luciana Gimenez também é mãe de Lucas Jagger, filho de seu relacionamento com o músico britânico Mick Jagger. Na semana passada, ela usou as redes sociais para parabenizar o cantor pelos 82 anos. "Hoje é o teu dia! Amamos-te!!", desejou ela.

Luciana Gimenez já falou sobre sua boa relação com os exs

Recentemente, Luciana Gimenez falou sobre sua relação com seus ex-companheiros. Ao falar sobre o cantor Mick Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. “Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo”, detalhou.

Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: “Eu dei sorte com os pais dos meus filhos”, disse em entrevista ao programa Provoca, comandado por Marcelo Tas.

Vida amorosa de Luciana Gimenez

No final dos anos 1990, Luciana Gimenez namorou Mick Jagger e teve seu primeiro filho, Lucas, hoje com 26 anos. Após o término do relacionamento, a apresentadora se casou em 2006 com Marcelo de Carvalho, com quem esteve até 2018. Em 2023, Luciana anunciou nas redes sociais o fim do namoro com o empresário Renato Breia, com quem esteve desde 2021.

