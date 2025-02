Luciana Gimenez embarca na folia do Carnaval cheia de fôlego: 'Quero viver tudo isso'

Luciana Gimenez retorna ao cargo de madrinha de bateria pela Vai-Vai; em entrevista à CARAS Brasil, ela detalha sobre relação com o Carnaval

Luciana Gimenez (55) está em contagem regressiva para o Carnaval e este ano tem com motivos de sobra para comemorar, pois ela retorna ao posto de madrinha de bateria da Vai-Vai após um período de 20 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora da RedeTV! adianta como vai passar o feriado e revela sobre sua relação com a festividade.

Além das atribuições como madrinha de bateria pela escola de samba Vai-Vai, Luciana Gimenez também passará o Carnaval no Rio de Janeiro, ela destaca o amor pela festividade e confessa colecionar apenas mémorias boas.

"Eu adoro o Carnaval! Esse ano, além de desfilar como madrinha de bateria pelo Vai-Vai, vou para o Rio, que é onde costumo passar todos os anos, curtindo na avenida! Carnaval é energia boa, música e alegria, então quero viver tudo isso da melhor forma possível!", declara.

Para Luciana Gimenez, o Carnaval é um momento de festa e alegria que toma o país: "Eu sempre gostei muito do Carnaval, é uma época de festa, de liberdade, e eu amo ver o Brasil brilhando!". A apresentadora menciona que também gosta de tirar um período para descansar durante o feriado.

"Já vivi momentos incríveis em camarotes, desfiles e festas, então, são só memórias boas! Gosto de curtir, mas também reservo um tempo para descansar e recarregar as energias", afirma a comunicadora Luciana Gimenez.

RECUPERADA E CHEIA DE FÔLEGO

Conhecida pelo seu talento, e também pela beleza, a apresentadora do Superpop, da RedeTV!, revela sua rotina de prepação para o Carnaval, onde destaca que intensificou os treinos para estar mais disposta neste período.

“Eu sempre cuido da minha alimentação e da minha rotina de exercícios. Agora, intensifiquei os treinos para me sentir mais disposta, além de ter um nutricionista que está me acompanhando há 3 semanas especialmente para esse momento!", revela.

No final do ano passado, Luciana Gimenez sofreu um acidente doméstico onde bateu o dedinho do pé direito no trava-porta que fica no chão de sua casa. A modelo reforça que já está recuperada e pronta para a folia.

"Fraturei o dedinho do meu pé, e o que impossibilitou de ensaiar em alguns momentos, porque precisei de oito semanas para recuperar essa fratura. Mas agora, graças a Deus está tudo bem, então é só alegria. Vamos que vamos!", declara.

PARA ALÉM DA FOLIA

A apresentadora adianta as novidades na carreira, onde está empolgada com a terceira temporada do podcast O Bagaceira Chique. Luciana garante que, além das personalidades conhecidas, pretende debater assuntos importantes para sociedade com formadores de opinião.

"Agora em março estreia a terceira temporada do meu podcast, o Bagaceira Chic. Quero dar um tempero diferente para essa nova fase do projeto. Além de trazer pessoas realmente conhecidas da mídia, quero trazer formadores de opinião que possam de fato ensinar sobre assuntos importantes para nossa sociedade", finaliza a apresentadora Luciana Gimenez.

