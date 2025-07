Luciana Gimenez abre álbum de fotos com Mick Jagger em data especial: 'Te amamos'

A apresentadora Luciana Gimenez resgatou fotos de momentos especiais ao lado de Mick Jagger em celebração aos 82 anos do cantor

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao cantor Mick Jagger, que completou 82 anos de vida no último sábado, 26. Em celebração a data especial, a artista abriu um álbum de fotos ao lado do britânico e o parabenizou por seu aniversário.

Em meio aos cliques, Luciana e Jagger aparecem com o filho, Lucas Jagger, de 26 anos atualmente. " Today is your day! Happy birthday Mick Jagger, we love you! ", declarou a apresentadora da RedeTV!, que em tradução livre significa: " Hoje é o seu dia! Parabéns, Mick Jagger, nós te amamos! ".

A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que não deixaram de elogiar a ótima relação de amizade que Luciana Gimenez possui com o músico. Os dois viveram um breve romance em 1998 e tiveram Lucas.

"É lindo ver essa relação de vocês", escreveu uma internauta nos comentários da publicação de Luciana Gimenez. "Muita espontaneidade entre eles. É muito amor envolvido", disse outra. "Parece ser um grande cara. Muita saúde pra ele sempre. Grande Mick", comentou um terceiro.

Confira a publicação de Luciana Gimenez:

A boa relação de Luciana Gimenez com os pais de seus filhos

Em entrevista recente ao programa Provoca, Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo herdeiro, Lorenzo.

Ao falar sobre Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

