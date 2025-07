Lorena Maria se declara ao filho com MC Daniel em data especial: 'Gratidão'

Ele cresceu! A influenciadora Lorena Maria homenageou o pequeno Rás, seu filho com MC Daniel, em celebração aos 5 meses do bebê

A influenciadora digital Lorena Maria usou as redes sociais nos primeiros minutos desta quinta-feira, 17, para publicar uma bela homenagem ao filho, Rás. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com MC Daniel, está completando 5 meses de vida.

Em seu perfil oficial, Lorena compartilhou uma sequência de fotos do bebê e refletiu sobre o quanto o tempo passou rápido. Em uma das imagens, a influenciadora e empresária agradeceu ao filho por ter mudado sua vida, incluindo algumas de suas crenças e pensamentos.

" 5 meses do teteto, só gratidão a Deus por ele ter mudado minha vida, pensamentos, crenças limitantes por completo! Deus sabe exatamente o que faz! ", escreveu a ex-noiva de MC Daniel na legenda da postagem. O funkeiro, por sua vez, contou aos fãs que reencontrará o bebê ainda hoje para celebrar os 5 meses de vida dele.

Vale lembrar que MC Daniel e Lorena Maria confirmaram o fim da relação no último fim de semana, após 1 ano de união. Sem revelar detalhes do que motivou o término, tanto o cantor quanto a influenciadora pediram para que o público não os ataquem neste momento delicado.

Lorena Maria celebra 5 meses do filho - Reprodução / Instagram

MC Daniel se declara à família após separação

MC Daniel usou as redes sociais na noite de domingo, 13, para publicar uma declaração à família. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma sequência de registros ao lado do padrasto, considerado por ele como pai, do avô, irmão e do filho, Rás, de 5 meses.

Em meio aos cliques, o pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria, aparece brincando com os familiares. MC Daniel ainda selecionou uma foto fofíssima do bebê sentado no carro.

" Em tempos difíceis, a família é a paz e o abrigo onde buscamos força ", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos comentários, Daniela Amorim, mãe do famoso, deixou uma mensagem de carinho e apoio ao MC; confira detalhes!

