Lore Improta se emociona com apresentação de Dia das Mães na escola da filha, Liz

Que amor! Em homenagem ao Dia das Mães, a pequena Liz arrancou lágrimas de Lore Improta com apresentação especial na escola; confira

Nesta terça-feira, 6, Lore Improta viveu um daqueles momentos que ficam para sempre na memória. A dançarina e influenciadora digital participou de uma atividade especial de Dia das Mães organizada pela escola de sua filha , Liz, de 3 anos, e não conseguiu conter a emoção.

Durante o evento, Lore foi surpreendida por uma declaração cheia de ternura feita pela pequena, que é fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana. A mamãe coruja se filmou às lágrimas, enquanto recebia um abraço apertado da primogênita.

A pequena Liz ainda preparou uma cartinha fofa com a frase: “Gosto que você fique brincando comigo de casinha”. Para completar, o bilhete veio acompanhado de uma foto onde a menina aparece mandando um beijinho.

“Gente, não existem palavras para descrever o sentimento que tenho dentro de mim...”, declarou ela.

Confira os registros na sequência abaixo:

Bilíngue!

Em abril, a dançarina Lore Improta compartilhou um momento fofo ao buscar a filha, Liz, de 3 anos, na escola. Após uma viagem a trabalho no Rio de Janeiro, Lore voltou para casa, na Bahia, e fez questão de buscar a pequena pessoalmente. Ela registrou o bate-papo com a filha depois da aula, e Liz encantou ao demonstrar suas habilidades no inglês. A menina é fruto do casamento entre ela e o cantor Léo Santana.

“Mamy aproveitou e veio buscar dona Lica na escola. Ela saiu um pouco mais cedo hoje, mas eu vim logo para dar um cheirinho nela”, disse a dançarina, que em seguida compartilhou o reencontro com a filha.

Dentro do carro, Lore gravou a filha com Léo Santana demonstrando o que aprendeu na escola e falando inglês. “Seus amiguinhos foram ver quem?”, perguntou a dançarina. “Teacher!”, respondeu Liz, referindo-se à professora. Atendendo ao pedido da mãe, a menina ainda mostrou que sabe contar em inglês.

