Lívia Andrade surge em fotos inéditas com a mãe e o irmão

Já viu? No Dia das Mães, Lívia Andrade surge ao lado da mãe e do irmão; apresentadora compartilhou cliques raros com a família

A Lívia Andrade compartilhou cliques raros de sua família na rede social. Neste domingo, 11, de Dia das Mães, a famosa postou fotos ao lado de sua mãe e de seu irmão. Discreta com sua vida pessoal, raramente, a loira exibe sua intimidade.

Mas, dessa vez, a integrante do Domingão Com o Huck fez uma exceção e mostrou um pouco de sua família e como passaram a data. Em meio à natureza, em um local com bastante verde, a famosa apareceu sorridente com a mãe e o irmão.

"Pra fechar o nosso dia das Mães", escreveu ela na legenda da publicação. Para quem não viu, no palco do Domingão, ela foi surpreendida com a presença da mãe.

Ainda no programa, outro momento chamou a atenção, a reconciliação de Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia. Segundo revelado por Lucian Huck as duas estavam brigadas e sem se falarem há algum tempo até que na atração de Dia das Mães resolveram fazer as pazes se abraçando.

Lívia Andrade fala sobre reconciliação com Dona Déa

O Domingão com Huck do último domingo, 11, foi bastante especial para Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia. As duas surpreenderam o público e até o apresentador Luciano Huck ao protagonizarem uma reconciliação no palco da atração.

O momento emocionante proporcionou um grande abraço carinhoso entre as duas, que decidiram selar a paz após um período sem se falar. "Eu falei assim: 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'", contou Dona Déa. "Lógico, porque a gente se ama", acrescentou Lívia.

Após a reconciliação viralizar, a loira usou as redes sociais para comentar sobre o ocorrido no palco. Em seu perfil oficial, Lívia Andrade respondeu alguns internautas que demonstraram surpresa com a 'briga discreta' entre ela e a mãe de Paulo Gustavo, uma vez que o desentendimento nunca foi noticiado na mídia. Saiba mais aqui!