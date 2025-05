Lima Duarte divide vídeo especial em aniversário da filha: 'Afeto e memórias'

Esbanjando alegria, o ator Lima Duarte celebrou o aniversário de uma das filhas, Monica Maluf, com um vídeo especial; veja

Dia de festa na família de Lima Duarte! Filha do ator, Monica Maluf completou mais um ano de vida na quarta-feira, 14, e ganhou uma bela homenagem de aniversário do pai. Em celebração a data, o veterano publicou um vídeo especial junto com a herdeira e a parabenizou pelo início de um novo ciclo.

No registro, compartilhado por Lima em seu perfil oficial, os dois aparecem dançando ao som de 'O bêbado e a equilibrista', de Elis Regina (1945-1982). Esbanjando alegria, o ator ainda foi filmado cantando durante o momento descontraído com a filha.

"Dançando com a minha filha, Monica Maluf, que completa mais um ano de vida hoje. Nesta dança, não foram apenas passos, foram afeto e memórias por uma vida vivida juntos. Parabéns!", escreveu Lima Duarte na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas direcionadas à aniversariante a ao artista.

"Obrigada por me mostrarem que viver é isso: dançar, rir e, às vezes, se perder no ritmo!", declarou Karina Maluf, neta de Lima Duarte. "Que maravilha! Parabéns para os dois", disse uma seguidora. "Que lindo, parabéns pra ela, privilegiada ter o pai nessa idade, lindo, saudável e dançando", falou outra. "Felicidade em ver a sua felicidade com sua família", escreveu uma terceira.

Além de Monica, o veterano também é pai da atriz Débora Duarte, Pedro e Júlia Martins, falecida em fevereiro de 2024, aos 49 anos de idade. A causa da morte não foi informada pela família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lima Duarte (@limaduarte)

O aniversário de 95 anos de Lima Duarte

O ator Lima Duarte completou 95 anos de vida no dia 29 de março deste ano, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre seu aniversário. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, ele falou sobre sua carreira e analisou as transformações que passou ao viver tantos personagens.

"O meu nome é Ariclenes Venâncio Martins, mas o mundo me conhece como Lima Duarte. E hoje, eu completo 95 anos de idade. Para alguns, uma vida. Para mim, muitas vidas através de personagens que me permitiram ser mais do que apenas um. Cada um deles me ensinou algo, me moldou, me transformou em que eu me tornei", iniciou ele.

Em seguida, compartilhou um pouco de sua trajetória, relembrou a relação com a mãe e exibiu cenas de papéis marcantes de sua carreira; confira mais detalhes!

