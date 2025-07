Lexa emociona com homenagem para a irmã: 'Me fez querer ser mãe'

Ela cresceu! Nas redes sociais, a cantora Lexa prestou uma bela homenagem para a irmã, Wenny, que completou 16 anos nesta terça-feira (1º)

A cantora Lexa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã e afilha, Wenny. A jovem, que também se dedica à carreira musical, completou 16 anos nesta terça-feira, 1º.

Em seu perfil oficial, a artista compartilhou uma sequência de cliques com a aniversariante, incluindo dela pequena e as duas dividindo o palco, e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é aniversário da minha irmã e afilhada, Wenny. A caçula da família, nosso xodó. 16 primaveras", disse ela no começo do texto.

Lexa seguiu a homenagem: "E aqui vão alguns detalhes sobre o nosso amor: a primeira palavra dela foi o meu nome... Léa. Os primeiros passos dela, também foram comigo. Te ver nascer, foi o que me fez querer ser mãe!! Eu te amo TANTO!", declarou.

"Eu te desejo as maiores bençãos desse mundo, meu amor!! Linda, inteligente, focada, esforçada, talentosa, amorosa e doce. Você é meu orgulho!!! Peço que Deus te dê sempre sabedoria e bons caminhos. Te amo, minha neném que é mais alta que eu. Com amor, sua dinha", finalizou.

Confira:

Lexa posta novas fotos de viagem na Amazônia

A cantora Lexa compartilhou novas fotos da viagem que está fazendo com a apresentadora Tati Machado pela Amazônia. Compartilhando a mesma dor com a comunicadora, de ter perdido o bebê após meses de gestação, as famosas foram com seus respectivos maridos, Ricardo Viana e Bruno Monteiro, para o local.

Nesta segunda-feira, 30, a funkeira postou cliques curtindo sua passagem pelo lugar cheio de natureza e mostrou suas descobertas. Lexa então surgiu fazendo passeio de barco, pinturas e visitando tribos para conhecer a cultura dos nativos. "Vivendo o inexplicável! Obrigada @uiaraamazon por tudo", escreveu ela na legenda do álbum da viagem que está fazendo ao lado da jornalista da Globo. Veja as fotos!

