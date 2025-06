Leticia Spiller impressiona ao postar fotos raras no aniversário da mãe

A atriz Leticia Spiller chamou a atenção dos fãs ao comemorar o aniversário de 93 anos de sua mãe, Valery Monteiro Spiller

Leticia Spiller chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com sua mãe, Valery Monteiro Spiller, que completou 93 anos nesta segunda-feira, 2.

Para comemorar a data especial, a atriz recordou algumas fotos em que sua mãe aparece ao lado dos netos, Pedro Novaes e Stella, e prestou uma bela homenagem para ela. "Hoje o dia é todo dela!!! Nossa Mama! Mamy! Mutter!! 93 anos de amor!!", disse ela no começo do texto.

E completou com uma declaração. "Nós te amamos muito Vólery!! Que Deus te dê muita saúde e felicidade ao lado dos seus filhotes, netos e bisnetinhos (um tá pra chegar! ) agradeço todos os dias essa luz e amor que recebo de ti! Te amo infinito. Separei aqui alguns registros para aquecer o seu coração e alegrar o seu dia!", finalizou.

Leticia Spiller fala sobre relação com o ex, Marcello Novaes

A atriz Leticia Spiller separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores que a acompanham nas redes sociais. Entre os diversos assuntos abordados, a artista foi questionada sobre sua boa relação com o ex-marido, o também ator Marcello Novaes.

Os dois famosos foram casados de 1995 a 2000 e são pais do ator Pedro Novaes, que está atualmente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo. Leticia, que nunca escondeu o enorme carinho que sente por Marcello, explicou que a ótima convivência entre um ex-casal é benéfica principalmente para os filhos.

"É uma relação realmente muito linda e especial. Eu só posso agradecer. E espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido, porque quando um casal que tem filhos se separam, a gente precisa muito pensar nessa família, que ela não se dissolve. É uma família eterna, esses laços são eternos", declarou ela. Saiba mais!

