Leticia Spiller comemora aniversário de 52 anos ao lado dos filhos: 'Viva eu'

Completando 52 anos de vida, a atriz Leticia Spiller posou ao lado dos dois filhos na praia e falou sobre a chegada do novo ciclo

Dia de festa na casa de Leticia Spiller! A atriz, que completa 52 anos de vida nesta quinta-feira, 19, iniciou o novo ciclo em grandíssimo estilo. Em suas redes sociais, a famosa publicou uma sequência de fotos especiais ao lado dos dois filhos, Pedro Novaes e Stella, curtindo um dia de praia.

Na legenda da postagem, Leticia falou sobre a data comemorativa: " Hoje essa ‘mocinha’ aí completa 5.2 voltas ao sol!! Cada vez mais grata aos maiores presentes da minha vida: Pedro e Stella. Cada vez mais grata a todos os presentes do universo! Cada vez mais Loba! Cada vez mais com a criança acesa! Cada vez mais QSF! Quem vem pro meu time?! Viva eu viva tu viva o rabo do tatu!", declarou ela.

A publicação de aniversário da atriz rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de parabenizá-la por mais um ano de vida. "E eu te conheço desde os 16. Feliz aniversário honey! Muita saúde, paz e sabedoria. Aproveite o seu dia com muito amor e alegria!", escreveu um fã.

"Parabéns, maravilhosa!", disse outro. "Parabéns e felicidades querida. Deus te abençoe hoje e sempre, em tudo o que for melhor pra sua vida, em tudo que te faz feliz!", desejou um terceiro. Amigos famosos também deixaram recados carinhosos à aniversariante: "Parabéns meu amor! Vida longa", disse o ator Marcelo Serrado. "Eu te amo fadinha", falou Tata Werneck.

Vale lembrar que o ator Pedro Novaes, de 28 anos, filho mais velho de Leticia Spiller, é fruto de seu antigo casamento com o também ator Marcello Novaes. Já Stella, de 14, é a caçula da artista com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.

Leticia Spiller se declara ao namorado português

A atriz Leticia Spiller também entrou no clima do Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou registros ao lado de seu novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, com quem assumiu o relacionamento em março deste ano.

Na publicação, ela compartilhou algumas selfies que tirou com o companheiro nos últimos meses. "Papai do céu ouviu", ela escreveu na legenda. E também adicionou emojis de coração, trevo e carinha apaixonada; confira os registros!

