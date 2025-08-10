CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
Datas Especiais / Dia dos Pais

Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz

O cantor Leo Santana conta como adapta a agenda para estar presente, o que aprendeu com a filha e o legado que deseja deixar

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 14h23

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Leo Santana e Liz
Leo Santana e Liz - Foto: Reprodução / Instagram

Pai de Liz, de 4 anos, Leo Santana não esconde o quanto a paternidade é central na sua vida. Em entrevista exclusiva ao site CARAS Brasil, o cantor abriu o coração sobre a rotina com a pequena, as mudanças que viveu desde o nascimento dela e os valores que pretende transmitir.

Presença e celebrações em família

Para Leo, o Dia dos Pais é mais do que uma data no calendário. Ele faz questão de adaptar a rotina intensa de shows e compromissos para estar com Liz. “Acredito que Dia dos Pais é todo dia que estamos juntos. Mas em datas especiais, como essa, eu e Lore reunimos a família inteira para comemorar, criar memórias e eternizar momentos incríveis”, contou. As celebrações incluem não apenas a esposa e a filha, mas também sogros, cunhados, mãe e irmãs.

Um sonho realizado

O artista sempre se imaginou como um bom pai, inspirado no exemplo de seu pai. “Sempre fui muito família e sonhei em ter filhos. Confesso que estou me saindo melhor do que esperava, mas ainda quero ser muito mais intenso e dedicado. Eu vivo, me emociono, babo mesmo e aprendo muito com Liz”, revelou, destacando que se surpreende constantemente com as atitudes da filha e com a relação que construíram.

Transformação pessoal

O nascimento de Liz mudou a forma como Leo enxerga a vida. “Passei a ser mais responsável, paciente e a entender certas atitudes que os pais tomam. Experimentei o amor mais puro, verdadeiro e transformador que existe”, disse. A chegada da filha reforçou ainda mais seu desejo de priorizar a família e manter a casa cheia.

A maior lição de Liz

Mesmo tão nova, Liz já deixou marcas profundas na vida do pai. “Ela me ensinou que o amor mais puro e intenso do mundo existe e que preciso ser cada vez melhor para que ela me veja como o melhor exemplo e a maior referência de pai”, afirmou.

Talento e espontaneidade

Segundo Léo, Liz é cheia de carisma e ama música, dança, fantasias e brincadeiras. “Ela é brincalhona, palhaça que só (risos). Não penso nisso agora, mas se ela escolher esse caminho, será um prazer dividir o palco com ela”, disse.

O legado que deseja deixar

O maior sonho do cantor é que a filha seja feliz e realizada. “Quero que ela trilhe o caminho dela da melhor maneira, que tenha clareza para escolher sempre o caminho do bem e do amor. Que seja plena e realizada em todos os âmbitos da vida”, declarou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

dia dos paisLéo Santana

Leia também

Amor!

Graciele Lacerda mostra surpresa para Zezé Di Camargo - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra surpresa de Dia dos Pais que fez para Zezé

Homenagem

Junior Lima é pai de Otto e Lara - Foto: Reprodução /Instagram; @lally.z

Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'

DIA DOS PAIS

O chef Henrique Fogaça - Foto: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74

Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'

Família reunida!

Neymar Jr comemora o Dia dos Pais com os 4 filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais

DIA DOS PAIS

Maurício Meirelles compartilha momentos em família - Foto: Reprodução/Instagram

Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’

Amor!

Paolla Oliveira mostra fotos inéditas com o pai - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira mostra momentos inéditos da intimidade com o pai

Últimas notícias

Zé Felipe revela se já beijou alguém desde fim do casamentoZé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca
O jornalista Tiago LeifertMédica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'
Galvão Bueno marca presença no casamento da neta Victória BuenoNeta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa
Junior Lima é pai de Otto e LaraFilhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
Virginia ganha caixa luxuosa de morango do amorVirginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja
O chef Henrique FogaçaHenrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'
Zé Vaqueiro e DanielZé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
Leo Santana e LizLeo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
Neymar Jr comemora o Dia dos Pais com os 4 filhosNeymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
Maurício Meirelles compartilha momentos em famíliaMaurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade