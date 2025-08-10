Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz

O cantor Leo Santana conta como adapta a agenda para estar presente, o que aprendeu com a filha e o legado que deseja deixar

Pai de Liz, de 4 anos, Leo Santana não esconde o quanto a paternidade é central na sua vida. Em entrevista exclusiva ao site CARAS Brasil, o cantor abriu o coração sobre a rotina com a pequena, as mudanças que viveu desde o nascimento dela e os valores que pretende transmitir.

Presença e celebrações em família

Para Leo, o Dia dos Pais é mais do que uma data no calendário. Ele faz questão de adaptar a rotina intensa de shows e compromissos para estar com Liz. “Acredito que Dia dos Pais é todo dia que estamos juntos. Mas em datas especiais, como essa, eu e Lore reunimos a família inteira para comemorar, criar memórias e eternizar momentos incríveis”, contou. As celebrações incluem não apenas a esposa e a filha, mas também sogros, cunhados, mãe e irmãs.

Um sonho realizado

O artista sempre se imaginou como um bom pai, inspirado no exemplo de seu pai. “Sempre fui muito família e sonhei em ter filhos. Confesso que estou me saindo melhor do que esperava, mas ainda quero ser muito mais intenso e dedicado. Eu vivo, me emociono, babo mesmo e aprendo muito com Liz”, revelou, destacando que se surpreende constantemente com as atitudes da filha e com a relação que construíram.

Transformação pessoal

O nascimento de Liz mudou a forma como Leo enxerga a vida. “Passei a ser mais responsável, paciente e a entender certas atitudes que os pais tomam. Experimentei o amor mais puro, verdadeiro e transformador que existe”, disse. A chegada da filha reforçou ainda mais seu desejo de priorizar a família e manter a casa cheia.

A maior lição de Liz

Mesmo tão nova, Liz já deixou marcas profundas na vida do pai. “Ela me ensinou que o amor mais puro e intenso do mundo existe e que preciso ser cada vez melhor para que ela me veja como o melhor exemplo e a maior referência de pai”, afirmou.

Talento e espontaneidade

Segundo Léo, Liz é cheia de carisma e ama música, dança, fantasias e brincadeiras. “Ela é brincalhona, palhaça que só (risos). Não penso nisso agora, mas se ela escolher esse caminho, será um prazer dividir o palco com ela”, disse.

O legado que deseja deixar

O maior sonho do cantor é que a filha seja feliz e realizada. “Quero que ela trilhe o caminho dela da melhor maneira, que tenha clareza para escolher sempre o caminho do bem e do amor. Que seja plena e realizada em todos os âmbitos da vida”, declarou.