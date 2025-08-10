CARAS Brasil
Léo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos

Cantor revela histórias emocionantes, rotina em família e como lida com a fama ao lado de Manuela, Romeu, Mariana, Valentina e Rick

por Priscilla Comoti
Publicado em 10/08/2025, às 11h03

Léo Magalhães com sua família
Léo Magalhães com sua família - Foto: Divulgação

Pai de cinco filhos — Manuela, Romeu, Mariana, Valentina e o caçula Rick, de apenas um ano — Léo Magalhães falou com exclusividade ao site CARAS Brasil sobre a importância da paternidade em sua vida. Entre histórias emocionantes, momentos divertidos e gestos de carinho que guarda até hoje, o cantor mostrou um lado carinhoso e presente fora dos palcos.

“Ser pai mudou tudo na minha vida”

Léo não hesita em afirmar que a paternidade transformou completamente sua visão de mundo. “Quando a gente vira pai, o mundo ganha um novo ritmo. Achei que já tinha vivido emoções fortes nos palcos, mas nada se compara ao que é segurar um filho pela primeira vez”, contou, emocionado.

Rotina cheia de música, amor e… barulho!

Longe dos holofotes, o cantor se dedica às tarefas do dia a dia, leva e busca os filhos, canta para eles dormirem e até transforma momentos na cozinha em pequenas apresentações. “Dentro de casa, sou só o Léo mesmo… a rotina é leve, cheia de amor e de barulho também!”, disse.

Entre ser firme e ceder aos pedidos

Sobre o estilo de criação, Léo admite que tenta ser firme, mas nem sempre resiste aos pedidos dos filhos. “A mãe fala: ‘Você precisa ser mais durão’, mas quando eles pedem com jeitinho, já viro refém na hora!”, brincou, garantindo que sempre busca ensinar o que é certo.

Personalidades únicas e corações bons

O cantor se orgulha das diferenças e qualidades de cada filho. “Cada um tem um jeitinho único, mas o que mais admiro é que todos são carinhosos e têm um coração bom. Isso é o mais importante.

O nascimento emocionante de Rick

Entre as histórias de família, o nascimento de Rick se destaca pela adrenalina digna de cena de filme. O bebê veio ao mundo dentro do carro, a caminho do hospital, enquanto Léo estava longe. “Foi cena de filme! Eu estava longe, minha esposa estava nos Estados Unidos e de repente… ele nasceu! Ali no carro mesmo. Foi um susto, uma correria, mas no fim das contas, foi uma bênção. Um momento que a gente nunca mais vai esquecer.

Então, ele ainda falou sobre os nascimentos dos outros filhos. "Foram todos especiais, né? Mas o do Rick realmente ganhou em emoção e adrenalina (risos). Com os outros, foi tudo mais tranquilo, hospital, tudo certinho… mas cada nascimento traz aquele friozinho na barriga", declarou. 

Música presente na criação

Léo incentiva os filhos a apreciarem música desde cedo, especialmente o sertanejo dos anos 90. “Eles gostam muito de música, não só das minhas. Estou criando eles com uma base musical muito forte.

Fama vista pelos olhos das crianças

Com o tempo, os filhos começaram a perceber a dimensão da carreira do pai. “Às vezes alguém pede uma foto e eles ficam olhando, como quem diz: ‘Por que querem foto com o papai?’. Mas eles lidam bem e o mais importante é que me veem primeiro como pai, depois como cantor.

Presentes que emocionam

No Dia dos Pais, o que mais marca Léo são os desenhos feitos pelos filhos na escola. “Pense num presente que me emociona! Guardo todos até hoje. É nessas pequenas coisas que a gente vê o valor de ser pai.

Léo Magalhães com sua família
Léo Magalhães com sua família

Leia também: Mano Walter fala sobre a paternidade e momentos especiais com os filhos

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

