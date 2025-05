Leo Chaves posta clique raro da esposa ao comemorar data especial

Discreto, o cantor Leo Chaves compartilhou uma foto da esposa, Carolina Figueira, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Leo Chaves, que faz dupla com o irmão Victor Chaves, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Carolina Figueira, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 7.

Discreto sobre a vida pessoal, o cantor postou em seu perfil oficial uma foto em que a designer de interiores aparece dando melancia para um cavalo, e na legenda a parabenizou. "Hoje é aniversário dela, Carolina Figueira", contou o artista.

Em seguida, ele revelou seus desejos para a amada na data especial. "Um novo ciclo cheio de sorrisos! Te desejo sempre o melhor da vida! Seu coração é enorme e sua força é admirável! Amo você! Parabéns!", declarou ele.

Leo e Carolina estão juntos desde 2020 e são pais de Francisco, que fará um ano no dia 28 de maio. Em abril deste ano, o cantor revelou durante sua participação na Ilha de CARAS, que aconteceu em Angra dos Reis, que os dois estão à espera do segundo filho. "A gente não anunciou ainda. Saiu ali na palestra de forma muito espontânea e natural. Eu acabei falando que tenho quatro filho e vem o quinto por aí [...] Que bom que eu tô anunciando com vocês aqui", disse ele na ocasião.

Vale lembrar que o irmão de Victor Chaves também é pai de Matheus, de 18 anos, Antônio, de 14, e José, de oito. Os três são frutos do antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Chaves (@leochaves)

Leo Chaves e Carolina Figueira mostram as primeiras fotos do filho

Carolina Figueira encantou os seguidores das redes sociais ao postar as primeiras fotos de seu filho, Francisco, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Leo Chaves. "Oi gente, este é o Francisco! Ele nasceu em 28 de maio de 2024. Estamos todos felizes com mais esse presente que a vida nos deu! É muito amor! Carol e Léo", escreveu ela. Veja a publicação!

