  Datas Especiais
  2. Leo Chaves abre o coração sobre paternidade: 'Maior lição que aprendi'
Datas Especiais / DIA DOS PAIS

Leo Chaves abre o coração sobre paternidade: 'Maior lição que aprendi'

Leo Chaves fala sobre paternidade e educação em entrevista à CARAS Brasil

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 10h00

Leo Chaves posa com três dos quatro filho em dia de passeio - Foto: Reprodução/Instagram
Leo Chaves (48) costuma levar uma vida um tanto discreta nas redes sociais. Para além dos palcos, ele desempenha a paternidade com dedicação e afeto. O cantor, que forma dupla sertaneja com o irmão Victor Chaves (50), será pai pela quinta vez. Sua esposa, Carolina Figueira, está grávida e o casal já é pai de Francisco (1). Antes do atual relacionamento, Leo foi casado e é pai de Matheus (18), Antônio (14), e José (8). 

O Dia dos Pais deste ano terá um sentimento especial para o artista. "O amor paterno, o amor de pai para filho, de mãe para filho, acredito eu, que é algo intocável, é algo único. Você não consegue mensurar o tamanho disso. E até ser pai você não consegue também imaginar o que é o amor de um pai para um filho. Portanto, quando você descobre esse amor, você automaticamente, naturalmente, se transforma em vários aspectos", conta ele em entrevista à CARAS Brasil

"Descobrir o amor que eu tenho por meus filhos me trouxe um mundo novo, me trouxe responsabilidades novas, me trouxe uma consciência nova, me trouxe comportamentos diferentes também. E muito aprendizado. Eu tenho o privilégio hoje de ter quatro filhos, meu quinto filho nasce em outubro, e eu me sinto privilegiado de poder ser um pai que entende a importância de estar perto, de participar da vida, mesmo vivendo os grandes desafios que a gente vive hoje quando se fala dessa geração nova", confessa ele, que revelou na Ilha de CARAS by GAV Resorts a nova gestação da atual esposa. 

Com a chegada do quinto herdeiro, Leo Chaves reflete sobre o que aprendeu ao longo dos anos como pai. Para ele, a maior lição vem do respeito à individualidade de cada filho. "As lições mais importantes que eu trago da experiência de ser pai, sendo pai de quatro filhos, é sobre a individualidade humana, sobre a subjetividade das coisas, onde você percebe que muitas vezes o imperativo não pode reinar. [...] Eu penso que um pai precisa sim colocar limites, mas sem abusar", diz o sertanejo, destacando também a importância de saber se relacionar e lidar com as diferenças dentro de casa.

Leo Chaves posa com a esposa e o caçula (Foto: Reprodução/Instagram)
Filhos de Leo Chaves (Foto: Reprodução/Instagram)

Falando sobre sua relação com a paternidade, o artista refletiu sobre a importância de equilibrar afeto e disciplina na criação dos filhos. “Cada um me enxerga de um jeito diferente. Tem hora que eu quero brincar, fazer bagunça, e tem hora que preciso impor limites. Acho perigoso criar o filho numa redoma de perfeição. Procuro ensinar humildade, dar exemplo e mostrar que, na vida, também temos nossas limitações”, declara. 

Momentos em família 

Entre tantas lembranças vividas ao lado dos filhos, Leo confessa que os instantes mais valiosos não estão ligados a grandes produções ou tecnologias, mas à simplicidade do dia a dia. “Os momentos mais importantes da minha vida com eles são exatamente os de alta conexão, quando criamos vínculos afetivos em coisas básicas, como sentar para conversar, brincar sem aparelhos ou simplesmente ficar juntos fazendo carinho. É isso que fortalece nossa relação”, afirma.

Entre memórias e acordes, o cantor revela que a música sempre esteve presente em sua relação com os filhos. “Cada um deles tem um instrumento preferido e um vínculo especial com determinadas canções, que mudam conforme as fases da vida. O Matheus, de 8 anos, já compõe, toca guitarra e violão, e está seguindo carreira artística. A música é uma constante que preenche e fortalece nossa conexão”, diz.

VEJA PUBLICAÇÃO DE LEO CHAVES:

Leo Chaves

