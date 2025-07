Leão Lobo sobre paternidade: 'Eu não conseguia me ver sendo pai por ser homossexual'

Leão Lobo é pai de Ana Beatriz; em entrevista à CARAS Brasil, ele se emociona ao falar de paternidade e revela momentos marcantes ao lado da filha

A paternidade chegou na vida de Leão Lobo (71) de uma maneira inesperada, porém como ele mesmo define foi: "Um presente de Deus". O apresentador se tornou pai em 1991 e, a partir deste momento, começou a experiência mais transformadora de sua vida.

Em Especial ao Dia dos Pais, Leão Lobo é um dos famosos convidados pela CARAS Brasil para falar sobre paternidade e família. Assumidamente homossexual desde 1984, o apresentador é pai de Ana Beatriz Lobo e confessa.

"Eu tinha evidentemente uma vontade, sempre adorei crianças, mas eu não conseguia me ver sendo pai por ser homossexual. Achava que nunca existiria essa possibilidade, não passava isso assim muito pela minha cabeça. E a partir do momento que pintou a oportunidade, eu abracei imediatamente!", declara.

A menina nasceu fruto da amizade do apresentador com a mãe de Ana Beatriz, que trabalhava como empregada doméstica dele. Ela engravidou e Leão Lobo prometeu ajudar na criação do bebê, porém ele reforça que foi a filha quem o adotou e não o contrário.

"Eu comecei a cuidar, fui me envolvendo, fui me apaixonando. Eu falo que ela quem me adotou. A Ana Beatriz estava no berço e a mãe dela foi ao mercado, aí ela acordou e falou: 'Mamãe?, mamãe?'. E aí olhou para mim e falou: "Papai, papai!", e estendeu o braçinho. Foi realmente um presente de Deus. Mudou tudo na minha vida!", disse. Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Leão Lobo à CARAS Brasil.

O que a paternidade transformou em sua vida?

- Você imagina um homem gay em 1990, ai de repente caiu do céu uma filha na minha vida. Mudou tudo! Eu sempre me imaginava sozinho, eu namorava muito, mas não tinha um parceiro fixo, então, eu imaginava a minha vida mais velho sozinho, fazendo as minhas coisas, mas nunca com uma filha, alguém que eu pudesse amar de verdade e ser amado também. Ela me deu muito mais segurança, muito mais felicidade, preencheu completamente a minha vida.

Quais foram essas mudanças?

- A partir daí, comecei a cuidar dela, a pensar na minha vida de um outro jeito. Hoje, eu cuido dela, da mãe dela, o irmão que acabei criando também, que eu digo que é meu afilhado. Minha vida virou outra coisa! Eu tenho uma família, fui construindo uma família aos pouquinhos. Tenho dois netos, e eu sou muito, muito, muito feliz!

E quais os desafios?

- A criação de um filho não é fácil, mas com tudo que eu passei, tenho que agradecer. Ela é uma filha maravilhosa, amorosa comigo e com as amigas. Meus netos são maravilhosos. Inteligentes, aliás, eu acho que é uma marca de todos eles, serem inteligentes. Me surpreendem o tempo todo.

Qual foi o maior desafio de ser um homem gay e pai na década de 1990?

- Em 1984 eu me assumi para o Brasil inteiro e isso virou um escândalo, mas positivo. Eu tinha medo de falar sobre, estava fazendo terapia, uma pessoa me provocou e eu acabei falando. As pessoas passaram a me respeitar, elogiar, me chamaram de corajoso e virei quase que uma bandeira. Quando a Ana Beatriz nasceu, eu lembro que liguei na emissora pedindo para não trabalhar porque minha filha tinha nascido e todo mundo caiu na gargalhada, eu ouvi o estúdio inteiro rindo. Na hora eu fiquei chocado e logo em seguida caiu a ficha, eu fiquei muito tocado com aquilo. Foi tudo muito novo naquela época. Eu pensei: 'como faço para ser pai?' e descobri que é o amor. Eu acho que isso resolve qualquer coisa, quanto mais amor eu dava, mais as coisas facilitavam. Eu lidava com as coisas com amor.

Tem alguma memória que gostaria de destacar?

- Ana Beatriz já tinha nove anos, e um menino da escola me ofendeu, disse: 'Seu pai não é aquela 'bichona' da TV?', ai ela pegou ele e disse: 'Não vou te bater, meu pai me ensinou a não levantar a mão para alguém'. Só que ela foi arrastando o menino até a diretoria. Depois, eu recebi uma carta da escola pedindo minha presença lá. A diretoria me viu e disse: 'Primeiro quero te dar os parabéns pela educação dela. Ela tinha uma lágrima pendurada no rosto e mostra o quanto ela adora você. Ela foi super corajosa em te defender. Parabéns!'. Isso me comove até hoje [Leão Lobo se emociona]. Nossa relação foi construída com muito amor.

O que tem muito do Leão Lobo na Ana Beatriz?

- Ela era muito diferente de mim, mas eu sinto nela uma certa bondade, uma boa vontade em ajudar o outro, isso tem muito o que eu passei para ela. Respeito com o próximo. E fora o respeito com o ser humano, que é o básico.

E como está o Leão Lobo aos 71 anos, olhando para o passado, e vendo a família que construiu?

- Muito feliz, realizado, estou preenchido de amor. É curioso, eu nunca consegui namorar direito, sempre tive namorados complicados e agora, eu conheci uma pessoa, estamos convivendo e parece ser o amor perfeito. Estou em estado de graça é um dos momentos mais felizes da vida. Eu acho que sou muito preenchido e realizado.

