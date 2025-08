Leandra Leal celebra aniversário do filho com fotos inéditas: 'Amor é infinito'

A atriz Leandra Leal encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar o aniversário de um ano de Damião, seu filho com Guilherme Burgo

Leandra Leal encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos inéditas de seu filho caçula, Damião. O menino, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgo, completou seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 6.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou três fotos no feed do Instagram. Na primeira imagem, ela e o marido aparece caminhando com o herdeiro em um parque. No segundo registro, Leandra está com Damião no colo, e tocando em uma árvore. Já no terceiro clique, a atriz está amamentando o filho.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja celebrou o aniversário de um ano do pequeno. "Tudo o que eu poderia escrever é pouco, o amor é infinito. Primeiro ano de Damião", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Damião. Feliz 1 aninho! Feliz vida!", disse uma seguidora. "Viva Damião!", escreveu outra. "Passou tão rápido, né? Deus abençoe grandemente a vida dessa família. E ao Damião lindo, parabéns muitos anos de vida, muita saúde, prosperidade. Muito amor envolvido", falou uma fã.

Vale lembrar que Leandra Leal também é mãe de Julia, de 11 anos. Ela adotou a menina com seu ex-marido, Alê Youssef. Em abril deste ano, a atriz celebrou os nove anos que a menina chegou em sua vida. "Ontem, foi o nosso dia da família, dia da chegada do meu primeiro grande amor, minha filha linda, divertida, que sabe o que quer, sensível, vaidosa, que está ficando muito grande, a irmã mais velha mais legal e carinhosa do planeta. Eu tenho tanta felicidade e gratidão pela família que comecei a construir com a chegada da Juju", disse no começo do texto.

"Esse post é, também, para inspirar outras famílias que escolheram o caminho da adoção. Aqui em casa, celebramos todo ano o dia da chegada como o dia em que a nossa família nasceu, uma comemoração de todos cheia de amor. Aqui não tem bolo nem vela, mas fazemos sempre alguma coisa legal, uma experiência, um passeio, um almoço, uma sobremesa de "domingo" e principalmente declaramos o nosso amor. A vida é um milagre, encontrar, ser família e amar é a maior das bênçãos. Comemorar esse dia é reconhecer, celebrar e fortalecer o nosso encontro", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal retorna às novelas como vilã após 11 anos longe das telinhas

Ao que tudo indica, o público poderá rever em breve Leandra Leal de volta nas telinhas! De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, a atriz retornará aos folhetins da TV Globo após 11 anos longe das novelas.

Em 'Coração Acelerado', próxima novela das sete, Leandra dará vida à vilã Zilá, uma poderosa rainha do country. Na história escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a personagem de tom divertido será rival de sua irmã.

Ainda segundo a coluna, as gravações da trama estão previstas para outubro e serão realizadas em Goiás, onde a trama acontecerá. Além de Leandra Leal, os atores Lázaro Ramos e Isadora Cruz também devem fazer parte do elenco.

Trajetória de Leandra Leal

8 de setembro de 1982 - Leandra Rodrigues Leal Braz e Silva nasce no Rio de Janeiro, filha da atriz Ângela Leal e neta do produtor cultural Américo Leal. Desde cedo, convive com o meio artístico, influenciada pela mãe.

1990 - Aos 8 anos, faz sua estreia na televisão no último capítulo da novela Pantanal, da Manchete, onde sua mãe também atuava.

1994–1996 - Integra o elenco da série juvenil Confissões de Adolescente, interpretando Mariana, e da novela Explode Coração, como Yanka.

1997 - Recebe prêmios nacionais e internacionais por sua atuação no filme A Ostra e o Vento, onde interpreta uma menina que se apaixona pelo vento. No mesmo ano, participa da primeira fase da novela A Indomada.

2000 - Co-protagoniza a minissérie A Muralha e participa da novela O Cravo e a Rosa, consolidando sua carreira na televisão.

2004 - Destaca-se na novela Senhora do Destino, interpretando Maria Cláudia Tedesco, e no filme Cazuza – O Tempo Não Para, como Bebel.

2006 - Atua na novela Páginas da Vida e no filme Nome Próprio, dirigido por Murilo Salles.

2008 - Protagoniza o remake da novela Ciranda de Pedra e estreia como diretora no espetáculo teatral Mercadorias e Futuro.

2012 - Interpreta Maria do Rosário na novela Cheias de Charme, um grande sucesso da Rede Globo.

2013 - Participa da novela Saramandaia, interpretando Zélia, e do filme O Lobo Atrás da Porta, que lhe rende prêmios como o Grande Otelo de Melhor Atriz.

2014 - Atua na novela Império, como Cristina dos Anjos Bastos de Medeiros, e no filme O Lobo Atrás da Porta, que recebe prêmios nacionais e internacionais.

2016 - Assume a direção do Teatro Rival, no Rio de Janeiro, e é uma das sócias-fundadoras da produtora cultural Daza Produções.

2017 - Dirige o documentário Divinas Divas, que recebe prêmios no Festival do Rio.

2019 - Protagoniza a série Aruanas, no Globoplay, abordando questões ambientais e sociais.

2023 - Desenvolve e dirige a série A Vida Pela Frente, também no Globoplay, e integra o elenco do filme Betinho – No Fio da Navalha.

2024 - Atua no filme Os Enforcados, previsto para estrear em 2025, e continua sua carreira de sucesso na televisão e no cinema.

Vida Pessoal - Leandra foi casada com José Paes de Lira (2003–2010) e com Alê Youssef (2010–2018), com quem tem uma filha adotiva, Julia Leal Youssef, nascida em 2014 e adotada em 2016. Em 2023, casou-se com o cineasta Guilherme Burgos, com quem tem um filho, Damião, nascido em 6 de agosto de 2024.

Leia também:Filha de Leandra Leal surge em registro raro com os pais