Lavínia Vlasak revela como celebrou o seu aniversário; veja as fotos

A atriz Lavínia Vlasak celebrou neste final de semana seu aniversário de 49 anos. Na manhã desta segunda-feira, 16, a artista compartilhou em seu perfil nas redes sociais alguns registros da comemoração, que contou com a presença de amigos e familiares.

"Amei o meu aniversário neste final de semana! Teve céu colorido, tartaruga na praia, risadas partilhadas, treino com vista linda, abraços que aquecem e o melhor presente: estar com quem faz a vida valer: família e amigos!", iniciou ela ao compartilhar as fotos.

Em seguida, agradeceu: "Mais um ano de gratidão, saúde, amor e um bolo de morango (do jeitinho que eu gosto!) Obrigada por todas as mensagens de carinho. Recebi cada uma com o coração cheio! Amo vocês", declarou ela.

Nos comentários, os internautas desejaram felicidades. "Lindona do meu coração, milhões de felicidades", falou uma. "Deus te abençoe! Muitas bênçãos e felicidades sempre", comentou outra. "Parabéns pra nós, fazemos niver no mesmo dia 14/06", contou uma terceira pessoa.

Quem é o marido de Lavínia Vlasak?

Recentemente, Lavínia Vlasak compartilhou cliques raríssimos com o marido, o empresário Celso Colombo, com quem está mais de 22 anos e conheceu na sala de espera de um consultório. Casada desde 2007 com o amado, eles têm dois filhos: Felipe, de 16 anos, e Estela, de 13. Na última quinta-feira, 12, de Dia dos Namorados, a artista resolveu se declarar e fez um álbum com fotos inéditas do companheiro.

Em entrevista para a CARAS, Lavínia Vlasak contou em entrevista disse o motivo de não ficar mostrando a sua família. "Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Enfim, pessoal, eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", esclareceu.

