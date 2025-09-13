Laura Cardoso celebra aniversário de 98 anos

A atriz Laura Cardoso completa 98 anos e comemora dia especial com homenagens de famosos e fãs: ‘Um brinde à vida’

A atriz Laura Cardoso completou 98 anos neste sábado, 13, e recebeu muitas homenagens nas redes sociais. A famosa publicou um vídeo em agradecimento aos fãs, amigos e famíliares pelas homenagens carinhosas que recebeu.

No registro, a artista apareceu com uma taça de vinho, grata pelos fãs e contente com a comemoração. “Um brinde à vida. Obrigada pelo carinho de sempre”, agradeceu a aniversariante em suas redes sociais.

Mais cedo, a atriz anunciou seu dia especial nos stories, através de uma foto. Na imagem, Laura apareceu sentada à mesa, com um sorriso radiante ao lado de um vaso de flores. “Aniversariante do dia – 98 anos de saúde e felicidade”, comemorou ela.

Homenagens que a aniversariante recebeu

A artista recebeu mensagens carinhosas em suas publicações. “Viva! Amém Jesus”, desejou a apresentadora Tatá Werneck. “Maravilhosa”, escreveu Heloisa Períssé. “Parabéns, Laura, amada!”, disse Alessandra Negrini. “Parabéns, grande dama do nosso Brasil!!! Laura, você é nosso orgulho!!! Feliz aniversário!!!”, afirmou Sônia Abrão.

O autor de novelas Walcyr Carrasco desejou felicidades a Laura. “Hoje é dia de celebrar uma atriz que é pura história da nossa arte! Laura Cardoso completa 98 anos. Um exemplo de talento, generosidade e amor pela profissão. Que privilégio ter trabalhado com essa gigante! Parabéns, querida Laura!”, escreveu o amigo.

Em seus stories, a atriz republicou algumas postagens de fãs. “98 anos de uma das maiores lendas da TV brasileira, 13 de setembro 2025”, afirmou uma seguidora. “Laura Cardoso, uma das atrizes brasileiras de todos os tempos, completa incríveis 98 anos de vida. Salve Dona Laura Cardoso, viva Dona Laura Cardoso, aplausos!!”, escreveu outra internauta.

Quem é Laura Cardoso?

Chamada por muitos de “Diva da dramaturgia brasileira”, Laura é conhecida como uma das atrizes mais ativas e famosas do Brasil, com cerca de 100 trabalhos em novelas no currículo. Sua carreira começou na década de 1940, e se destacou em tramas como O Outro Lado do Paraíso e recebeu diversos prêmios como o Troféu Mário Lago.

