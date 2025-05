Larissa Santos ganha homenagem de aniversário do namorado DJ Netto

Em suas redes sociais, DJ Netto fez questão de postar uma homenagem de aniversário para a namorada Larissa Santos, que está completando 27 anos

Nesta quarta-feira, 14, Larissa Santos está completando 27 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

DJ Netto fez questão de relembrar alguns momentos especiais ao lado da namorada e se declarou para ela na data especial.

"Amor, parabéns pelo seu dia, parabéns pela sua vida, parabéns por ser tão incrível assim! Que Deus continue abençoando você, sua família, seu caminho e nós. Feliz novo ciclo. Amo tu", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, Larissa fez questão de retribuir o carinho do amado. "Deus nos abençoe amor. Amo você", disse ela.

Acidente

A ex-BBB Larissa Santos usou as redes sociais para compartilhar que sofreu um acidente no banheiro. Após curtir uma festa com amigos e o namorado, o DJ Netto, ela foi tomar banho, mas o box do banheiro estourou e causou cortes em várias partes de seu pé. Com isso, foi levada ao hospital e precisou levar 14 pontos.

"O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé. Não consigo andar. O corte foi em cima em principalmente, entre os dedos, especialmente no dedão. Chegou a dar para ver o osso... O médico falou para não ficar apoiando porque a pele é muito fininha e pode arrebentar os pontos. Então, preciso ficar em total repouso. Estou dando graças a Deus que não foi pelo corpo", iniciou ela em seu relato.

Em seguida, ela deu detalhes do que aconteceu. "Ontem à noite, o pessoal da festa foi todo embora, e fui tomar banho. Não estava o ar condicionado ligado e o chuveiro não estava há muito tempo ligado. Simplesmente, o negócio explodiu. Era tanto sangue, mas tanto sangue. Abriu em cima do meu pé e no meio. Tinha um caco de vidro deste tamanho no meio dos meus dedos".

"E a parte de cima dava para ver o osso. Eu desesperada! Uma toalha branca ficou totalmente vermelha de tanto sangue. Parecia que tinham assassinado alguém aqui. A gente foi para o hospital e a gente teve que fazer 14 pontos de fora a fora. Eu chorei!", continuou.

"Doeu demais na hora da anestesia. Foi desesperador. Mas só consigo agradecer por não ter sido no corpo ou no rosto", completou ela, que mostrou que seu pé está enfaixado. Em seguida, reistrou o o estado em que seu banheiro ficou.

