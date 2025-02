Larissa Manoela se declara no aniversário do marido: 'Minha metade'

O ator André Luiz Frambach completou 28 anos neste sábado, 15, e ganhou uma bela homenagem da esposa, a atriz Larissa Manoela

Larissa Manoela usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido. Neste sábado, 15, André Luiz Frambach completou 28 anos de vida e a atriz compartilhou várias fotos dos dois juntos e se declarou.

"Meu amor. Sabe que pra comemorar não me custa muito. Quando o assunto é celebração, eu sou a primeira a dizer: TEM QUE FAZER FESTA! Pra mim vida tem que ser comemorada. Pra celebrar a sua então, moveria tudo, todos, o mundo", começou o texto.

"Mas isso não é sobre mim. É sobre o amor mais puro e doce que conheci. O maior coração que já vi sendo habitado em um corpo. A generosidade que abraça com tanto carinho, a vontade de viver que até pulsa pela pele, a beleza que transparece pelos olhos, é lindo de viver. É emoção purinha, aquela que arrepia. É energia que contagia, alma que transcende, ilumina, cura, acalma e acalenta. Preenche o vazio, dá cor, colo, aquece e transforma tudo pra melhor. Ah isso sim, é tudo sobre você", acrescentou.

"Meu desejo é que seu novo ano seja tão lindo e bondoso, assim como você. Porque você merece um mundo colorido, agradável, cheio de amor e de muitas oportunidades. Que seu caminho siga sendo iluminado e que todas as coisas prósperas e gentis venham até você. Você é minha preciosidade e seu brilho ninguém tira. Te celebrarei hoje e sempre! Parabéns pelos seus 28 anos, minha metade! Te amo todas as vidas, vida", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela curte dia de descanso com direito à cachoeira

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Neste sábado, 8, a atriz aproveitou o tempo livre para curtir um dia de descanso e mais relaxante.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos em que aparece curtindo uma cachoeira com um biquíni amarelo. Larissa também posou ao lado do marido André Luiz Frambach e dos seus cachorros de estimação. "Final de semana. Relaxando, conectando, alongando e descansando", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!

