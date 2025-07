Larissa Manoela e o marido trocam declarações românticas em data especial

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach abriram dois álbuns de fotos em celebração aos 3 anos de união: 'Transbordando'

Dia muito especial para Larissa Manoela e André Luiz Frambach! Na noite de quinta-feira, 17, a atriz usou as redes sociais para publicar uma bela declaração ao amado em comemoração aos 3 anos de união dos dois.

Em seu perfil oficial, Larissa compartilhou uma sequência de fotos especiais de diversos momentos marcantes do casal, incluindo o dia em que subiram ao altar, e aproveitou para ressaltar o quanto é apaixonada pelo companheiro.

" 3 anos de nós. 1 ano e 7 meses do nosso sim pra vida e além! Que nosso amor siga transbordando. Te amo e te escolho todos os dias! Meu namorado, marido e melhor amigo! ", escreveu a intérprete de Estela em 'Êta Mundo Melhor!', da TV Globo.

André Luiz Frambach, por sua vez, também se declarou à amada: "Tava aqui procurando uma foto nossa, e de tantas fotos ‘gastadas’ que temos, essas foram as mais postáveis que refletem o que sempre mostramos no dia a dia: nosso amor, nossa união, nossa felicidade, nosso sorriso um pro outro, nosso sorriso que damos para o mundo por amar a vida e amarmos a nossa vida juntos também ", iniciou o ator.

"A vida é muito mais colorida e linda quando encontramos a pessoa certa. Eu te amo meu amor. Amo o jeito que a gente vive, amo nossas comemorações, amo as nossas ‘festas’ o nosso dia a dia, a nossa rotina, nossas surpresas, nossos ‘fazer tudo’ e nossos ‘fazer nada’… Amo você pra vida toda e além meu sorvetinho. Sempre nosso dia 17, sempre nosso todos os dias! 3 anos de namoro e 1 e 7 meses de casados ", completou André Luiz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Quando Larissa Manoela se casou?

Juntos desde 2022, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em 2023, em uma cerimônia discreta e intimista. Na ocasião, a noiva usou um vestido curto com mangas bufantes e um laço nas costas.

Larissa e André Luiz renovaram os votos de casamento em 2024, em meio a natureza, durante uma viagem pela Tailândia. Em dezembro do mesmo ano, o casal oficializou a união pela terceira vez, com a presença de familiares e amigos próximos, em uma cerimônia mais badalada.

Vale lembrar que os dois famosos se conheceram em 2020, durante as gravações do filme ‘Modo Avião’. O romance, no entanto, só aconteceu cerca de dois anos depois, em julho de 2022.

Leia também: Larissa Manoela revela atitude do marido sobre cenas românticas dela na TV