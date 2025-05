Klebber Toledo mostra comemoração do aniversário da avó: 'Nossa referência'

Nas redes sociais, o ator Klebber Toledo mostrou a família reunida para comemorar o aniversário de 90 anos de sua avó, Maria Luiza

Klebber Toledoencantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao abrir o álbum de fotos da comemoração do aniversário de sua avó, Maria Luiza Gimenez Fávaro, que completou 90 anos.

Em seu perfil oficial, o marido da atriz Camila Queiroz mostrou a aniversariante se divertindo na festa, que contou com música ao vivo, ao lado dos familiares. Já na legenda, ele prestou uma bela homenagem.

"Comemorar a vida das pessoas que amamos é sempre muito especial… mas quando o aniversário é da melhor vó do mundo e ela está completando 90 anos tudo se torna mágico. Obrigado por fazer da nossa família um lugar seguro e feliz para todos, você é a nossa referência e o nosso grande orgulho. E agora vamos ter que repetir essa festa até o 100 anos, que venham muitos anos de alegria pela frente vó, nós todos te amamos muito", declarou o artista.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas. "Que dia incrível! Viva a Vó Maria e que venha os 100", disse uma seguidora. "Viva a vida. Saúde, amor e felicidades a mil", escreveu outra. "Que família linda a dona Maria formou! Quanto amor... É lindo de ver! Muita vida e saúde para ela! Deus abençoe", falou uma fã. "Viva vó Maria", celebrou Camila Queiroz.

Confira:

