Kaká se declara para a esposa em data especial: 'Colecionando momentos inesquecíveis'

O ex-jogador de futebol Kaká prestou uma bela declaração para a esposa, a modelo Carol Batista Leite, que completou 30 anos nesta segunda (11)
O ex-jogador de futebol Kakáusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Carol Batista Leite, que completou 30 anos nesta segunda-feira, 11.
Em seu perfil oficial, o e x-atleta compartilhou várias fotos ao lado da amada, com quem tem duas filhas, Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois, e a parabenizou com uma declaração de amor.
"11.08. Hoje é dia de celebrar a vida da minha esposa, minha amiga, minha parceira. Meu coração se enche de gratidão a Deus por você existir. Esse é o seu nono aniversário que passamos juntos. Te conheci você tinha 21 anos, linda, repleta de força e coragem. Hoje, você completa 30 anos, carregando o brilho de quem caminha com Cristo, e ainda mais linda", disse ele no começo do texto.
"Juntos seguimos construímos e colecionando momentos inesquecíveis, na praia, na neve, no campo, voando, onde for, só tenho uma certeza, se estivermos juntos vai ser especial. Que o Senhor te cubra com favor, te guie em cada passo e te faça transbordar de alegria. Feliz aniversário, meu amor, Carol. Te amo pra sempre", completou Kaká.
Nos comentários, Carol agradeceu a homenagem do marido. "Aaaahhh eu te amo!!! Obrigada por me ensinar tanta coisa nessa vida! Quero passar todos os meus aniversários com você! Para sempre", declarou a aniversariante.
Vale lembrar que Kaká também tem mais dois filhos, Luca, de 17 anos, e Isabella, de 14, frutos de seu antigo relacionamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico.
O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Luca, que completou 17 anos. Para comemorar a data especial, o ex-atleta compartilhou uma foto em que aparece jogando bola com o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Celico, e prestou uma bela homenagem.
"10.06. Feliz aniversário Lucão!!! Parabéns, meu filho!! Meus votos e oração é pra que você se relacione com profundidade com o Senhor Jesus, busque sempre o caminho da verdade e do conhecimento de Cristo. É uma grande alegria e privilégio viver essa jornada da paternidade ao seu lado!! Que o ciclo dos 17 anos seja repleto de bençãos!! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação. Veja a publicação!
