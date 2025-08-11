CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Kaká se declara para a esposa em data especial: 'Colecionando momentos inesquecíveis'
Datas Especiais / Homenagem

Kaká se declara para a esposa em data especial: 'Colecionando momentos inesquecíveis'

O ex-jogador de futebol Kaká prestou uma bela declaração para a esposa, a modelo Carol Batista Leite, que completou 30 anos nesta segunda (11)

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 15h55 - Atualizado às 16h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Kaká se declara para a esposa
Kaká se declara para a esposa - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de futebol Kakáusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Carol Batista Leite, que completou 30 anos nesta segunda-feira, 11. 

Em seu perfil oficial, o e x-atleta compartilhou várias fotos ao lado da amada, com quem tem duas filhas, Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois, e a parabenizou com uma declaração de amor. 

"11.08. Hoje é dia de celebrar a vida da minha esposa, minha amiga, minha parceira. Meu coração se enche de gratidão a Deus por você existir. Esse é o seu nono aniversário que passamos juntos. Te conheci você tinha 21 anos, linda, repleta de força e coragem. Hoje, você completa 30 anos, carregando o brilho de quem caminha com Cristo, e ainda mais linda", disse ele no começo do texto.

"Juntos seguimos construímos e colecionando momentos inesquecíveis, na praia, na neve, no campo, voando, onde for, só tenho uma certeza, se estivermos juntos vai ser especial. Que o Senhor te cubra com favor, te guie em cada passo e te faça transbordar de alegria. Feliz aniversário, meu amor, Carol. Te amo pra sempre", completou Kaká. 

Nos comentários, Carol agradeceu a homenagem do marido. "Aaaahhh eu te amo!!! Obrigada por me ensinar tanta coisa nessa vida! Quero passar todos os meus aniversários com você! Para sempre", declarou a aniversariante. 

Vale lembrar que Kaká também tem mais dois filhos, Luca, de 17 anos, e Isabella, de 14, frutos de seu antigo relacionamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico.

Confira:

Relacionamento de Kaká e Carol Batista Leite

  • Início do relacionamento: Kaká e Carol Batista Leite começaram a namorar em 2017. O relacionamento foi mantido discreto inicialmente, mas logo se tornou público.
  • Casamento: O casal se casou em uma cerimônia íntima em novembro de 2019, em Salvador, Bahia, com a presença de amigos e familiares próximos.
  • Anúncio da gravidez: Em 2020, o casal anunciou a primeira gravidez de Carol, que resultou no nascimento da filha Esther, no mesmo ano. Mais tarde, em 2023, Carol anunciou que estava esperando a segunda filha, Sarah. Além delas, Kaká é pai de Luca e Isabella, frutos de seu casamento anterior com Carol Celico.
  • Vida familiar: O casal compartilha muitos momentos em família nas redes sociais, mostrando sua rotina e viagens com os filhos.
  • Atividades conjuntas: Em várias ocasiões, Kaká e Carol foram vistos juntos em eventos e viagens. Um dos momentos mais especiais foi durante a temporada em Ibiza, onde compartilharam cliques românticos durante o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.
  • Projetos pessoais: Carol Batista Leite, também conhecida como Carol Dias, é influenciadora digital e empresária. Ela compartilha momentos da sua vida profissional e pessoal com seus seguidores nas redes sociais.

Kaká impressiona ao comemorar o aniversário de 17 anos do filho

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Luca, que completou 17 anos. Para comemorar a data especial, o ex-atleta compartilhou uma foto em que aparece jogando bola com o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Celico, e prestou uma bela homenagem. 

"10.06. Feliz aniversário Lucão!!! Parabéns, meu filho!! Meus votos e oração é pra que você se relacione com profundidade com o Senhor Jesus, busque sempre o caminho da verdade e do conhecimento de Cristo. É uma grande alegria e privilégio viver essa jornada da paternidade ao seu lado!! Que o ciclo dos 17 anos seja repleto de bençãos!! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também:Esposa de Kaká expõe motivo para não revelar igreja que eles frequentam

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

homenagemKakáaniversáriocarol batista leite
Kaká Kaká   

Leia também

DIA DOS PAIS

Leo Chaves posa com os quatro filho em dia de passeio - Foto: Arquivo Pessoal

Leo Chaves abre o coração sobre paternidade: 'Maior lição que aprendi'

Dia dos Pais

Rafaella Justus homenageia Roberto Justus e César Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Justus presta bela homenagem para o pai e o padrasto: 'Sorte a minha'

Homenagem

Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Reprodução / Instagram

Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo em seu primeiro Dia dos Pais

Família

Sandra Gadelha se reúne com Gilberto Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial

Família!

Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa - Reprodução/Instagram

Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa

Família!

Leonardo surge com os filhos no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

No Dia dos Pais, Leonardo surge com cinco de seus seis filhos

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade