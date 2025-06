Kaká impressiona ao comemorar o aniversário de 17 anos do filho: 'Te amo'

O ex-jogador de futebol Kaká compartilhou uma foto jogando bolo com o filho mais velho, Luca, e prestou uma bela homenagem

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Luca, que completou 17 anos.

Para comemorar a data especial, o ex-atleta compartilhou uma foto em que aparece jogando bola com o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Celico, e prestou uma bela homenagem.

"10.06. Feliz aniversário Lucão!!! Parabéns, meu filho!! Meus votos e oração é pra que você se relacione com profundidade com o Senhor Jesus, busque sempre o caminho da verdade e do conhecimento de Cristo. É uma grande alegria e privilégio viver essa jornada da paternidade ao seu lado!! Que o ciclo dos 17 anos seja repleto de bençãos!! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas se manifestaram nos comentários. "Lembra demais o pai, hein! Parabéns e que Deus abençoe e dê sempre discernimento!", disse um seguidor. "Parabéns querido Luca!! Que Deus abençoe sempre seus passos, seus sonhos e dribles", escreveu outra. "Feliz aniversário, Luca. Que Deus abençoe sempre. 17 anos como passou voando", falou uma fã.

Além de Luca, Kaká e Carol também são pais de Isabella, de 14 anos. O ex-jogador também é pai de Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois anos, frutos de seu casamento com Carol Leite.

Confira:

Carol Celico se derrete no aniversário do filho mais velho

A empresária Carol Celico também fez questão de comemorar o aniversário do filho mais velho, Luca. Ela compartilhou uma sequência de fotos do primogênito, incluindo imagens dele bebê e outras mais recentes, e escreveu uma bela mensagem.

"Ao meu primogênito, meu primeiro amor, meu filho amado... São 17 anos celebrando o dia 10 de junho, dia que minha vida mudou, que você chegou, trazendo a minha melhor versão. Você fez eu entender que a vida só seria melhor a cada dia, me mostrou isso a cada ano e me mostra isso a cada dia. Faz eu rir com a sua risada e chorar suas lágrimas", disse ela em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

