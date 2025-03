Juliana Silveira chega aos 45 repleta de fé e recebe nova fase com coragem: 'Muita vida pela frente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Silveira conta como deve comemorar a chegada do novo ciclo e reflete sobre sua trajetória pessoal e profissional

De braços abertos para receber um novo ciclo, Juliana Silveira assegura que nunca faltou fé e coragem em sua trajetória —o que não será diferente com a chegada dos 45 anos. Eterna Maria Flor, de Floribella, para os fãs, ela recebe a maturidade e afirma ter diversos motivos para comemorar.

"Quando era mais nova não gostava de comemorar [meu aniversário] e fazer festas, mas aprendi que quanto mais a gente celebra, mais motivos a vida nos dá para celebrar", diz Juliana Silveira , em entrevista à CARAS Brasil. "Existe muita vida pela frente e existem muitos benefícios que chegam com a maturidade. Enquanto existir energia vital, vou curtir."

A artista diz que se sente grata pela sua saúde, família, ciclo de amigos e o trabalho, que carrega sempre novos desafios. Olhando para o passado, ela afirma que consegue ter um olhar generoso com sua história e trajetória, e entender que sempre foi corajosa em suas escolhas.

"Sai de casa muito cedo para trabalhar, aos 13 anos, sem ter muita ideia de onde aquele movimento me levaria. Agradeço a Deus toda proteção no caminho", completa ela, que diz entender que as portas que se fecharam foram livramentos, tanto na vida profissional quanto na pessoal.

"Eu tinha dificuldade de encerrar ciclos quando era mais nova e agora já não sofro mais. Corto logo do início quando sinto que algo não caminha da maneira que deveria, já sei me proteger. Se tem algo que não me falta é coragem e fé."

Em relação às comemorações, Juliana pretende comemorar com uma festa ao lado de duas "amigas-irmãs" que, assim como ela, são do signo de peixes. Elas irão promover o Baile das Piscianas no próximo sábado, 15, na Cantina do MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, reunindo amigos e familiares. "Já decretei que esse é o ano de celebrar tudo que eu já recebi da vida."

