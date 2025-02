Juliana Baroni exibe cliques raros com o marido em data especial: 'Meu amor'

A atriz e ex-Paquita Juliana Baroni postou fotos com o marido, Eduardo Moreira, e prestou uma homenagem especial em seu aniversário

Juliana Baroni prestou uma homenagem especial para seu marido. nesta terça-feira, 11, o empresário Eduardo Moreira completou 49 anos de vida e ela fez questão de parabenizá-lo.

Em sua rede social, a atriz e ex-Paquita compartilhou uma sequência de cliques raros ao lado do amado e também dele com a filha, Maria Eduarda, de 10 anos, e exaltou a parceria e cumplicidade ao longo do relacionamento.

"Hoje é aniversário do meu amor. Eduardo Moreira. Um companheiro de vida, de luta, de risadas e playlists, aquele que me desafia, que enxerga meus talentos e me faz acreditar que nada é impossível. Que você seja sempre inquieto, indignado, intenso e feliz! Vamos em frente e sempre unido . Porque o amor só cresce…", declarou a famosa na legenda.

Nos comentários, Eduardo agradeceu a mensagem especial de Juliana. "Te amo muito e te agradeço ser essa força e inspiração diária" , escreveu o aniversariante.

Confira:

Juliana Baroni revela que já fez novela a contragosto

A atriz Juliana Baroni foi a convidada do podcast Papagaio Falante e comentou sobre diversos assuntos de sua carreira e vida pessoal. A famosa relembrou a novela Balacobaco, exibida pela Record entre 2012 e 2013. Na trama, ela deu vida à Teresa.

Na ocasião, Juliana revelou que não estava muito a fim de fazer a novela. "Eu fazia uma novela chamada Balacobaco na Record e era uma novela ruim, mas ruim, eu não queria fazer. Eu estava fazendo uma peça super bacana com a Ingrid Guimarães que eu tive que abandonar os ensaios para poder fazer essa novela porque não dava para conciliar as duas coisas. Eu fiz a novela a contragosto, eu queria fazer essa peça", afirmou.

