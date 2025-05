José Loreto abre álbum de seu aniversário surpresa em família: 'Nova era'

O ator José Loreto celebrou a chegada de seus 41 anos com familiares e amigos em uma festinha surpresa em São Paulo; veja fotos

José Loreto iniciou um novo ciclo de vida em grande estilo! O ator, que completou 41 anos na última terça-feira, 27, foi surpreendido por familiares e amigos com uma festinha surpresa para lá de especial em São Paulo.

Por meio das redes sociais, o ator compartilhou alguns registros do momento divertido e mostrou que celebrou o aniversário ao lado da filha, Bella, de 7 anos, fruto de seu antigo casamento com a atriz Débora Nascimento, com os pais, e diversos amigos, incluindo famosos como Marcelo Serrado.

A comemoração, realizada em um restaurante, contou ainda com um bolo e diversas velas. "Amei minha festa surpresa! Brindar essa nova era em São Paulo com minha família e tantos amigos do coração, ficará para sempre em minha memória afetiva! Muito obrigado meus amores! Avante ano novo", escreveu o ator na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos outros famosos e admiradores de José Loreto também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao ator. "Feliz Ano, Loretinho do coração", declarou o ator Marcos Veras. "Parabéns amigo! Viva viva", comentou a atriz Giselle Batista. "Parabéns Loreto, muita saúde, prosperidade e que você continue com esse carisma", desejou uma seguidora.

Confira as fotos do aniversário de José Loreto:

A festa de aniversário da filha de José Loreto

Recentemente, José Loreto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sete anos da filha, Bella, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa luxuosa com o tema do personagem 'Stitch'. Bella chegou no evento usando um vestido longo azul, depois, ela apareceu vestida como Lilo, personagem da animação.

O ator também postou um vídeo com mais detalhes do evento e falou sobre Débora não ter participado da comemoração por causa do trabalho. Em uma das fotos, José Loreto aparece fazendo uma chamada de vídeo com a atriz; confira mais detalhes!

