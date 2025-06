Jojo Todynho revela como celebrou o Dia dos Namorados; veja as fotos

Comprometida com Thiago Gonçalves, Jojo Todynho revela como comemorou o Dia dos Namorados com o seu eleito; confira os registros da noite

A cantora Jojo Todynho comemorou o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12, com muito amor e romance. Em sua rede social, a artista revelou como celebrou a data ao lado de seu eleito, Thiago Gonçalves, com quem está desde fevereiro.

Após postar uma longa declaração para o companheiro, a famosa publicou nesta sexta-feira, 13, as fotos do encontro que tiveram. Além de ter tido um jantar romântico, a futura advogada ainda ganhou uma cesta com ursinho de pelúcia e outros mimos.

Com mais de 80 kg a menos, Jojo Todynho surgiu toda elegante em um look preto. A cantora apostou em um vestido preto colado para a ocasião especial. "Date", escreveu a palavra "encontro" em inglês.

Ainda nos últimos dias, ela falou sobre os próximos passos da relação e revelou se pretende se casar com Thiago Gonçalves.

Leia também:'Pensou que iria morrer gorda', diz Jojo Todynho ao exibir corpo escultural

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho impressiona com declaração para o namorado

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para comemorar o Dia dos Namorados. Em seu perfil oficial, a cantora e influenciadora digital compartilhou várias fotos ao lado de Thiago Gonçalves e escreveu uma bela declaração de amor para ele.

"Quando nos conhecemos, eu já tinha a certeza de que seria algo diferente de um jeito que eu jamais havia vivido ou sentido. Finalmente, ocupei o meu lugar de mulher: cuidada, amada, respeitada. O namoro apenas formalizou aquilo que já existia entre nós", disse ela no começo do texto.

"Sempre que ouço aquele trecho da música do Orochi, 'você chegou pra somar e eu cheguei pra resolver', sinto que ele traduz perfeitamente o nosso dia a dia — nossa parceria, nossa reciprocidade. E com Deus no centro do nosso relacionamento, tudo se torna ainda mais especial. Que esta data seja apenas a primeira de muitas ao seu lado", acrescentou ela. Veja mais da declaração aqui!