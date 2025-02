Jojo Todynho celebra chegada dos 28 anos exibindo novo corpo na academia

Em seu aniversário de 28 anos, Jojo Todynho celebra data ostentando seu físico atual e surge radiante com seus resultados; confira

O aniversário de Jojo Todynho é nesta terça-feira, 11, e, para comemorar a chegada de seus 28 anos, a cantora postou um vídeo na academia. Atualmente com 80 kg, após perder bastante peso nos últimos meses, a famosa celebrou o novo ciclo no clima que está adotando para a sua vida.

Após fazer cirurgias bariátrica e plástica, a futura advogada está se cuidando com dieta e treino pesado. Por isso, ela colocou as velinhas em cima dos halteres e fez a festa no vídeo. "Feliz 28!", esbanjou sua nova silhueta em um look fitness rosa.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho impressionou ao exibir seu antes e depois, revelando qual é o seu peso atual. "Eu fiz o jogo virar… Com bariátrica, treino, alimentação, plástica, disciplina, disposição e força de vontade. 1. 60, atualmente com 80kg. E não estou satisfeita, muita coisa para ajustar.Aguarde o resultado do novo protocolo 2025", falou o que fez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela regra para sua festa de aniversário

Antes de completar seus 28 anos, Jojo Todynho já estava falando de sua festa de aniversário na rede social. Na ocasião, ela falou sobre uma regra que colocou para seus convidados e falou sobre isso com seu jeito único de ser.

"Vim agilizar aqui as coisas do meu aniversário, vou fazer um bolinho porque a vida é para ser celebrada. Já deixei o recado, já está bem explicadinho: Convidado não convida. Povo parece até quadrilha. 'Posso levar fulano? Posso levar ciclano? Fulano está aqui em casa, pode ir comigo?'. Para com isso. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A outra pessoa também tem que ter um grau de 'semancol'. Se você não tem intimidade nenhuma, vai fazer o que no bolinho dos outros? Isso é falta de noção", começou ela.