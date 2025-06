Joaquim Lopes abre o coração ao comemorar o aniversário de Marcella Fogaça

O ator e apresentador Joaquim Lopes escreveu uma bela mensagem ao comemorar o aniversário da esposa, a cantora Marcella Fogaça

Joaquim Lopes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Marcella Fogaça, que completou mais um ano de vida neste quarta-feira, 4.

Para comemorar a data especial, o ator e apresentador compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, com quem tem duas filhas, as gêmeas Sophia e Pietra, de quatro anos, e se declarou.

"Feliz aniversário, meu amor. O sonho antes de tudo é sonhado, e depois é construção. Quanta coisa que aconteceu durante o nosso tempo até hoje…. Senhor amado… e que bom que foi assim! Seguimos juntos, aprimorando e evoluindo. Juntos! Tenho muito orgulho de você e que sorte das nossas pitucas. Te amo Cella! Axé, meu amor!", escreveu o artista.

Nos comentários, Marcella também se declamou para Joaquim, com quem se casou em outubro de 2021. "Te amo vida", disse a aniversariante.

Marcella Fogaça se declara no aniversário de Joaquim Lopes

Em abril, Marcella Fogaça usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o ator e apresentador Joaquim Lopes, que completou 45 anos de vida. Em seu perfil oficial, a cantora recordou várias fotos dos dois juntos ao longo do relacionamento e também com as filhas deles, as gêmeas Sophia e Pietra, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o seu dia. Há 45 anos, o mundo ficou mais bonito, interessante e divertido porque você chegou.

Você é o rio que se molda, que vence pedras e desvios para tocar o mar. É o vento que rasga distâncias e dança no tempo, meu furacão em constante reinvenção. Você tem milhões de texturas e cores que pintam o seu caminho — um caminho lindo, de quem sempre busca ser melhor, de quem tem coragem para crescer e plantar sementes de amor mesmo nos terrenos mais difíceis", disse Marcella em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

