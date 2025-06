João Silva, filho de Faustão, comemora aniversário da mãe; veja as fotos

No aniversário da mãe, Luciana Cardoso, o filho de Faustão, o apresentador João Silva, faz homenagem e mostra fotos com ela

O apresentador João Silva, filho de Faustão, homenageou a mãe, Luciana Cardoso, neste sábado, 28, dia em que ela faz aniversário. Em sua rede social, o jovem comunicador, que agora está no SBT, postou cliques com a matriarca.

O famoso então abriu o álbum com uma foto da aniversariante segurando um bolo dourado. Em seguida, ele publicou cliques ao lado dela e da família. João Silva relembrou cliques com o pai presente e o irmão caçula, Rodrigo Silva.

"Hoje é aniversário do grande amor da minha vida. Mãe meu amor por você é inefável! Admiro muito a sua força, senso de justiça e generosidade com todos ao seu redor! Te amo muito", escreveu o novo funcionário do SBT para Luciana Cardoso.

Ainda nos últimos dias, João Silva assumiu romance com influenciadora ao compartilhar fotos com a moça. Ele mostrou a relação com Isabella Kherlakian no último dia 16 de junho. Depois, ele contou em uma entrevista como conheceu sua nova eleita.

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Quem são os outros filhos de Faustão?

O apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A primogênita do apresentador é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora e ex-modelo Luciana Cardoso. Veja foto dos três juntos!