João Silva escreve bela mensagem no aniversário do pai, Faustão: 'Eterno ídolo'

João Silva usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Fausto Silva, que completou 75 anos de vida nesta sexta-feira, 2.

Em seu perfil oficial, o apresentador compartilhou algumas fotos ao lado do aniversariante, incluindo uma em que aparece pequeninho no colo do pai e outra ao lado do irmão, Rodrigo, e da mãe, Luciana Cardoso, e escreveu um texto comovente.

"Ser filho do Faustão é coisa de outro mundo… agora, ser filho de Fausto Silva é simplesmente o maior presente que Deus poderia me dar. Ter em casa esse pai, marido, amigo e ser humano é uma dádiva", afirmou João no começo do texto.

"Todos os dias agradeço a Deus por me permitir caminhar ao lado de alguém que transborda amor, inspira como referência e ensina com generosidade. Pai, feliz aniversário! Te amo, meu guerreiro, meu exemplo, meu eterno ídolo", finalizou o artista.

Mais cedo, Luciana Cardoso também prestou uma homenagem especial para Faustão. A mulher do apresentador publicou uma sequência de fotos ao lado do apresentador e dele com os três filhos, Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva, e o parabenizou.

"Celebrar a vida! Mais um ano! A dádiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar. Na última semana você superou mais uma internação e hoje pode estar ao lado de sua família comemorando mais um ano. Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece! (...)", disse ela em um trecho.

João Silva reconhece que teve privilégios por ser filho de Fausto Silva

João Silva marcou presença no podcast Cérebro Pod e comentou sobre os privilégios que teve por ser filho de Fausto Silva. "Entendo que o sarrafo é alto, que existem dificuldades que eu acabo vivendo por isso, mas são irrisórias perto das oportunidades que eu tive a vida inteira."

"Por exemplo, as facilidades que eu tive por conta do meio de onde eu fui criado, das oportunidades de até mesmo trabalhar com meu pai. Isso abriu muitas portas para mim. Se eu falar que a comparação é dura, gera desconforto. Ele existe, mas é irrisório perto do privilégio e da vantagem", disse o jovem de 21 anos. Veja a declaração completa!

