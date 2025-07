João Lucas abre o coração no aniversário de Sasha Meneghel: 'Amo ser teu'

O cantor João Lucas prestou uma bela homenagem para a esposa, Sasha Meneghel, que completou 27 anos nesta segunda-feira (28)

João Lucas usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua esposa, Sasha Meneghel, que completou 27 anos nesta segunda-feira, 28. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma foto com a amada e outras dela sozinha, e escreveu uma bela mensagem.

"Meu amor, eu te celebro todos os dias, mas bendito seja o dia 28/07/1998 que Deus escolheu pra você vir ao mundo. Não existe quem passe mais de cinco minutos ao seu lado sem ser tocado pelo seu amor, sua gentileza, empatia, cuidado… e por tantas outras virtudes que fazem de você a pessoa mais incrível que eu conheço. A gente brinca que, às vezes, te falta um pouco de ódio e ri disso. Mas é exatamente assim, do jeitinho que você é, que eu me apaixono mais, todos os dias", disse ele no começo do texto.

"Amo te celebrar. Amo ser teu. Amo quando te vejo conquistando o mundo com esse coração gigante.

e amo mais ainda saber que é com você que eu vou construir tudo. Nossos filhos. Nossos dias. Nossa vida inteira. Feliz vida. Te amo", declarou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

Sasha Meneghel ganha homenagens emocionantes dos pais

Dia muito especial para Sasha Meneghel! A modelo e empresária, que completa 27 anos nesta segunda-feira, 28, iniciou o dia em clima de festa. Nos primeiros minutos do dia, a famosa ganhou belas homenagens dos pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, além de uma festinha surpresa do marido, João Lucas.

Por meio das redes sociais, Xuxa publicou um vídeo com registros antigos e atuais da filha, incluindo cliques da grande conquista mais recente da herdeira: sua própria marca de roupas. A apresentadora ainda aproveitou para destacar o orgulho imenso que sente de Sasha. Já Luciano Szafir também publicou uma homenagem emocionante à filha. Assim como Xuxa Meneghel, o artista também destacou o quanto se orgulha da primogênita. Confira!

