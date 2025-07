João Guilherme comemora o aniversário de Leonardo: 'Feliz vida'

O cantor Leonardo completou 62 anos nesta sexta-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial do filho caçula, o ator João Guilherme

João Guilherme usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu pai, o cantor Leonardo, que está completando 62 anos nesta sexta-feira, 25.

No feed do Instagram, o ator, filho do sertanejo com a ex-bailarina Naira Ávilla, compartilhou uma foto com o aniversariante e o parabenizou: "Feliz vida pro cara mais figura que conheço", escreveu o rapaz, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, outro filho de Leonardo fez questão de publicar uma homenagem. Em seu perfil oficial, o cantor Matheus Vargas, filho do artista com a ex-Banana Split Liz Vargas, postou uma foto ao lado do pai e um vídeo em que o aniversariante aparece em um momento de descontração em família, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o dia é todo dele! Parabéns Emival, que Deus continue te abençoando cada vez mais e mais e que ele preserve esse seu jeitin único de ser pra sempre! Kkk te amuu!", declarou o jovem na legenda da publicação.

Além de Matheus e João Guilherme, Leonardo também é pai de Pedro Leonardo, Zé Felipe, Monyque Isabella Costa e Jéssica Beatriz Costa.

Confira:

