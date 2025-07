João Gomes celebra aniversário de 23 anos com bolo temático de Neymar Jr

O cantor João Gomes escolheu um bolo temático com a foto de Neymar Jr para comemorar os 23 anos ao lado da família; veja detalhes

João Gomes celebrou a chegada dos 23 anos em grande estilo! O cantor, que faz aniversário oficialmente nesta quinta-feira, 31, comemorou o novo ciclo de vida em uma festinha intimista e muito animada ao lado de familiares e amigos na noite de quarta-feira, 30.

Por meio das redes sociais, João compartilhou com o público alguns registros da celebração. Nas imagens, é possível notar a mesa caprichada com diversos docinhos e um bolo temático para lá de especial com uma foto do jogador de futebol Neymar Jr.

Além da imagem do atleta do Santos, a sobremesa, que possuía dois andares, contou com uma bola de futebol, um chapéu, uma camisa da seleção brasileira com o número 10, usada por Neymar, e o nome do aniversariante. " Eu sou muito grato. 23 anos. Mais um ano de vida ", declarou o cantor na legenda da postagem.

Recentemente, João Gomes revelou que decidiu parar de consumir bebidas alcoólicas. Segundo o artista, o motivo foi a preocupação com sua saúde a curto e médio prazo. O famoso ainda ressaltou que poderia enfrentar algumas complicações caso mantivesse o hábito de beber.

"Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, iria ter gordura no fígado, cirrose... vou completar 23 anos no dia 31, e já iria estar com problemas que, se continuasse daquela forma, iriam ser irreparáveis quando eu chegasse aos 30, aos 40. Se eu chegasse", explicou João, na ocasião.

Confira as fotos do aniversário de João Gomes:

O ensaio de gestante de Ary Mirelle com João Gomes

Recentemente, o cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, o artista e seu filho mais velho, Jorge, surgiram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela na legenda; confira os registros!

