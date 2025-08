Jayme Monjardim revela transformação com a paternidade: 'Minha relação com a vida mudou!'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jayme Monjardim abre a intimidade ao falar de paternidade e responde se planeja ter mais filhos

Jayme Monjardim (69) tem uma carreira brilhante como diretor, onde acumula no currículo grandes obras de sucesso durante décadas. O quesito profissional só não brilha mais que a paternidade. Sempre presenta na vida dos filhos, ele é pai de Maria Fernanda, Jayme Matarazzo, Andre Matarazzo e Maysa.

Em Especial ao Dia dos Pais, Jayme Monjardim é um dos famosos entrevistados pela CARAS Brasil para falar sobre paternidade e família. O diretor aponta que ser pai não é uma tarefa fácil, mas que, com muito amor, sua vida foi transformada.

"Quando a gente se torna pai, nos tormamos seres com muita responsabilidade. Pai nos ensina a sermos melhores, mais dedicados. Eu acho que os filhos trazem isso em nossas vidas, são luzes que a gente vai trazendo. Desde que eu fui pai, a minha relação com a vida mudou totalmente!", declara.

Mais um filho?

Por ter enfrentado o câncer de próstata em 2015 e passado por uma cirurgia para retirada do tumor, na época, ele optou pelo congelamento de sêmen como forma de garantir a possibilidade de uma nova paternidade. Monjardim responde se pretende ter mais um filho.

"Eu não sou uma pessoa que nega ter filhos. Eu procuro o máximo possível divulgar a necessidade dos homens de sempre estarem acompanhando a próstata. Quando eu tive o câncer, a minha principal preocupação foi congelar sêmen. Hoje, eu tenho meu sêmen congelado. Sempre achei que ia ter sete filhos, estou com quatro. A quantidade de sêmen guardado e congelado pode dar para três embriões. Eu acho que ter filhos, ter a sua herança através de seres lindos, [é] a coisa mais linda! Os filhos são os nossos principais objetivos de vida, pelo menos para mim", confessa.

Lição de amor

Jayme aponta que a paternidade proporcionou grandes aprendizados em sua vida: "A maior lição que a gente pode aprender sendo pai é o quanto você tem que se dedicar porque eles vão depender de você", diz. Monjardim reforça a importância deles.

"Ser pai é você começar a criar filhos que dependem de você, que dependem dos teus ensinamentos. Eu acho que os filhos nos ensinam a ser pessoas melhores". Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Jayme Monjardim à CARAS Brasil.

Jayme, qual a maior lição que você acredita que seus filhos aprenderam com você?

- Eu acho que tem uma coisa muito bacana que meus filhos aprenderam comigo, não tenho dúvida nenhuma: é a dedicação ao que a gente faz. É muito importante a gente ter objetivos, saber onde quer chegar. Quando eu passei a ter responsabilidades como pai, meus objetivos tiveram que ser modificados, porque aí é o meu principal objetivo eram os filhos. Trabalhar para eles, aprender para eles, eu tinha um motivo maior além de mim. Foi muito importante na minha vida, meus filhos.

Você tem uma carreira profissional de muito sucesso, como conciliava carreira com a paternidade?

- Ser pai não é uma coisa fácil, é uma entrega, uma dedicação e eu fui pai muito novo. Tive o Jaiminho, e a Maria em um período que eu trabalhava muito. Na verdade, sempre trabalhei muito, [mas] não é a quantidade de tempo que você fica com eles e sim a qualidade desse tempo. Eu acho que eu aprendi muito a ser pai quando eu tive a Maísa, aí foi um período que eu estava trabalhando bastante, mas tentando equilibrar um pouco mais, porém ser pai não é fácil, não.

E qual a importância da família para você? Como definiria esta experiência com a família e paternidade?

- A importância é a maior possível. Eu tenho uma uma vida profundamente preocupada em sempre preservar o nosso nome e o nosso trabalho. Sempre digo, pode dar um Google na minha vida que você não acha nada, de tanto que eu procuro estar sempre dentro dos parâmetros. Eu fui criado na Espanha durante muitos anos num colégio interno. Isso foi uma das coisas que minha mãe mais teve cuidado na época e me trouxe uma educação muito europeia. Eu tenho essa relação com a vida, com a educação. Eu sou uma pessoa profundamente educada, profundamente preocupada com o ser humano, com as pessoas próximas e com as pessoas distantes. Sou uma pessoa que eu amo o ser humano! Eu acho que o mais importante que os meus filhos têm a absorver comigo é esse amor pela humanidade e por fazer o bem!

