Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Jair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'
Datas Especiais / ENTREVISTA

Jair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'

Jair Oliveira é filho do grande cantor Jair Rodrigues; em entrevista à CARAS TV, ele abre a intimidade ao falar do pai e paternidade

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 18h09

Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuoso - Foto: Reprodução/CARAS TV
Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuoso - Foto: Reprodução/CARAS TV

Jair Oliveira (50), o Jairzinho, bateu um papo exclusivo à CARAS TV e contou como a influência do grande Jair Rodrigues (1939-2014) moldaram sua experiência com a paternidade. O cantor também compartilhou os ensinamentos que recebeu do pai e que tenta passar adiante para as filhas.

Jairzinho declara que o renomado artista deixou um grande legado na música, mas também ensinamentos importantes como pai. Oliveira aponta que Jair Rodrigues tinha uma rotina muito intensa de viagens por conta da carreira, mas sempre foi presente. 

"É um legado que está aí para todo mundo acessar. Ele era um cara muito alegre, amoroso, afetuoso. Um pai divertido, brincalhão, viajava muito, mas mantinha essa presença através da música, alegria, sorriso. Ele era muito presente, amigo. Sempre muito alegre e divertido", declara. 

Lição que influência

O cantor revela que tem muita influência de Jair Rodrigues na maneira como lida com a paternidade. Jair Oliveira é pai de Isabela e Laura, as meninas são frutos do casamento dele com Tania Khalill (48), ele abre a intimidade ao falar da família. 

"Isso, certamente, me influenciou. Eu tento ser um pai alegre, leve, sempre tentando ensinar coisas positivas para minhas filhas. Eu tenho muita gratidão a Deus pelos pais que Ele me deu. A gente vai aprendendo com os pais e com a nossa própria experiência. Tenho muita gratidão por ter, junto comigo, uma parceria que é a Tania Khalill nessa busca de sempre melhorar, inclusive nessa educação com nossas filhas. O meu jeitão de ser como pai é uma união de vários fatores", finaliza o cantor Jair Oliveira. 

Confira na íntegra a entrevista completa de Jair Oliveira à CARAS Brasil: 

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE JAIR OLIVEIRA À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

jair oliveirapaternidadepai

