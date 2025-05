Iza é homenageada por Yuri Lima em Dia das Mães: 'Dádiva em nossas vidas'

Yuri Lima abriu um álbum de fotos especiais ao se declarar para a cantora Iza no Dia das Mães; os dois são pais da pequena Nala

A cantora Iza foi surpreendida com uma homenagem bastante especial do companheiro, Yuri Lima, no Dia das Mães, celebrado no último domingo, 11. Por meio das redes sociais, o jogador de futebol compartilhou algumas fotos do casal junto com a filha, Nala, e enalteceu a amada.

Yuri ainda falou sobre a alegria em poder celebrar o primeiro Dia das Mães com a herdeira nos braços. "Obrigado meu amor, por essa dádiva em nossas vidas. Obrigado por ter feito nossa princesa do jeitinho que ela é, e por ser essa mãe maravilhosa e dedicada!", escreveu ele na legenda.

"E dessa vez sem nosso presentinho na barriga. Eu te amo e espero que tenha gostado do seu dia, mamãe!", completou o companheiro da cantora. Iza também prestou uma homenagem à sua mãe, Isabel Cristina.

Em seu perfil oficial, a artista publicou um clique fofíssimo ao lado da matriarca e de Nala e a parabenizou pelo dia especial. "Sempre estarei aqui pra vocês, onde quer que estejam. Feliz dia das mães, talismãs!", declarou Iza.

Confira as publicações de Yuri Lima e Iza:

Quando Iza e Yuri Lima reataram?

A reconciliação entre Iza e Yuri Lima foi confirmada em janeiro deste ano , quando o jogador de futebol publicou um texto direcionado à cantora. Na ocasião, ele afirmou que a artista o perdoou e celebrou dois anos de história ao lado da amada.

"Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", iniciou na legenda.

Em seguida, ele falou sobre arrependimento. A cantora terminou com o companheiro, durante a gestação, ao descobrir que ele estava conversando com outra mulher; confira mais detalhes!

