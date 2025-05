Ivete Sangalo ganha declaração do marido em seu aniversário: 'Minha passarinha'

Nas redes sociais, a cantora Ivete Sangalo ganhou uma bela declaração do marido, Daniel Cady, ao completar 53 anos de vida

Daniel Cady usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, a cantora Ivete Sangalo, que completa 53 anos nesta terça-feira, 27. Para comemorar a data especial, ele compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da amada e escreveu uma bela declaração.

"Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia", disse ele no começo do texto.

"Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre. Feliz aniversário, minha passarinha", completou.

Daniel e Ivete se conheceram em 2008 e oficializaram a união em 2011 com uma cerimônia para os familiares e amigos. Eles são pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas, Marina e Helena, de sete.

Confira:

Ivete Sangalo surge no hospital e faz alerta

No começo do mês, Ivete Sangalo compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece no hospital. Para a felicidade de seus fãs, não é nada grave. A cantora apenas foi fazer alguns exames de rotina como endoscopia e colonoscopia.

"Hoje foi dia da mamãe se cuidar. Marquei a minha endoscopia e colonoscopia. Esse líquido parecendo um suquinho de uva, eu tomei para dar uma forcinha no intestino e o exame sair como tem que ser feito. Ali o meu soro, deitadinha esperando as instruções e esse líquido fazer efeito (..). O mais importante de tudo é você entender que esse exame não dói, tem uma preparação prévia, consulte o seu médico e se cuide", disse ela. Veja a publicação!

